Des parents de l'ouest de Terre-Neuve inquiets par des cas de COVID-19 dans leur région

La médecin hygiéniste en chef, la Dre Janice Fitzgerald, le premier ministre, Andrew Furey, et le ministre de la Santé, John Haggie, participeront à une conférence de presse à 12 h 45 heure locale.

Ce point de presse survient alors que des parents se disent inquiets d’un cas annoncé vendredi chez une travailleuse dans une école dans l’ouest de Terre-Neuve et des contaminations à Harbour Breton, dont la source demeure inconnue.

Les autorités sanitaires ont annoncé vendredi qu’une femme âgée entre 20 et 39 ans, qui travaille dans une école dans la zone sanitaire de l’ouest, a été déclarée positive. Le gouvernement et le district scolaire anglophone n’ont pas identifié l’école où la personne travaille pour protéger sa vie privée.

Mais depuis la fin de semaine dernière, de nombreuses rumeurs entourant les écoles dans lesquelles elle travaille circulent dans les médias sociaux. Le défilé de Noël à Trois Cailloux et à La Grand'Terre a été annulé et au moins un restaurant a fermé ses portes.

Nous n’avons eu aucune annonce pour clarifier ce qui est vrai et ce qui est une rumeur , critique Dave Callahan, un résident de Cap Saint-Georges dont la famille fréquente les écoles du secteur. C’est le plus important problème, c’est le manque d’informations qui nous nuit.

Des messages aux parents

Depuis dimanche soir, au moins deux écoles ont envoyé un message aux parents pour apaiser les craintes liées à la nouvelle contamination.

Le district comprend bien que les familles ont des inquiétudes liées aux gens déclarés positifs à la COVID-19 dans votre communauté , selon une déclaration publiée dimanche soir sur sa page Facebook de l’école St Thomas Aquinas, à Port-au-Port.

Comme les autorités de la santé publique l'ont confirmé aujourd’hui, il n’y a aucune raison de modifier le fonctionnement de l’école à l’heure actuelle, y compris le transport scolaire.

Lundi matin, un message téléphonique du directeur de l’école Stephenville Primary a aussi été envoyé aux parents de cette école anglophone, selon des parents.

Le district scolaire anglophone dit suivre les conseils des experts médicaux et les directives qu’elle a établies en août dernier pour gérer des cas d’infection dans les écoles.

Il y a certains employés du système d’éducation dont les fonctions les obligent à travailler dans plus d’une école. Ils respectent, bien entendu, les protocoles de santé et de sécurité en place à l’heure actuelle , affirme Cheryl Gullage, porte-parole de la commission scolaire anglophone.