Le vaccin tant attendu arrivé à Québec

Les premières doses de vaccin sont arrivées lundi matin au CHSLD Saint-Antoine, à Québec, où s'entame la vaccination de plus de 3000 résidents et travailleurs de la santé.

Un total de 200 résidents et 143 employés du CHSLD Saint-Antoine recevront une dose dans les premières heures de la vaccination.

Le CIUSSS compte ensuite y vacciner environ 525 travailleurs par jour lors de ce projet pilote pour atteindre environ 3 000 personnes d'ici quelques jours, confirme Patricia McKinnon, coordinatrice régionale de la sécurité civile au CIUSSS de la Capitale-Nationale, lundi.

Des simulations pour préparer cette vaccination ont été menées par le CIUSSS au cours des 48 dernières heures.

Lundi, la Capitale-Nationale était de retour sous la barre des 200 nouveaux cas par jours avec 198. Treize nouveaux décès sont aussi répertoriés. C'est plus de 50% des décès quotidien de la province.

Le Québec compte 1620 nouveaux cas et 25 décès, lundi.

Les premières doses ont été livrées au CHSLD Saint-Laurent de Québec par camion UPS, lundi matin. Photo : Radio-Canada / Hadi Hassin

20 nouveaux sites et 50 000 nouveaux vaccins au Québec

Dès le 21 décembre, la province verra son nombre de sites de vaccination augmenter à plus de 20 en raison de l'arrivée de 49 745 doses du vaccin Pfizer BioNtech.

Au Québec, dès la semaine suivante, ce sont plus de vingt sites qui seront en action pour débuter la vaccination , a précisé le ministre de la Santé, Christian Dubé, aux PDG des différentes CISSS et CIUSSS de la province, samedi.

Il est prévu que nous recevions 49 725 doses pour la période du 21 et 28 décembre. Des quantités plus importantes de doses sont attendues plus tard tout comme l'arrivée de vaccins concurrents, dont Moderna , ajoute le ministre ».

Formation en ligne d'ici mardi

Le gouvernement confirme également qu'une formation sur la vaccination contre la COVID-19 est actuellement en cours de développement. Celle-ci doit être accessible d'ici mardi le 15 décembre via l'environnement numérique d'apprentissage (ENA) provincial.

Cette formation traitera de la procédure de vaccination et la gestion des vaccins, notamment.

Enregistrement en 24 h

Le ministre Christian Dubé demande également que toutes les personnes vaccinées contre la COVID-19 soient inscrites au Registre de vaccination du Québec dans les 24 h.