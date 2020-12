Sept-Rivières, bientôt en zone orange ?

L'évolution de la pandémie d'ici à mercredi dans Sept-Rivières déterminera si la MRC doit basculer ou non en zone orange.

C'est ce qu'affirme le médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive du CISSS CISSS de la Côte-Nord, Richard Fachehoun, qui qualifie la situation de critique, dans la région.

Le docteur Richard Fachehoun (archives) Photo : Radio-Canada / Olivier Roy-Martin

[La semaine dernière] on a eu des cas dans quatre MRC de la Côte-Nord, et six cas sur dix résidents dans la MRC de Sept-Rivières. Richard Fachehoun, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, CISSS de la Côte-Nord

Depuis vendredi, 22 nouveaux cas de COVID-19 se sont ajoutés au bilan de la Côte-Nord, dont plusieurs sont liés à une éclosion aux installations d'ArcelorMittal, à Port-Cartier.

Vers des mesures sanitaires accrues à la Ville de Port-Cartier

Cette situation inquiète le maire de Port-Cartier, Alain Thibault.

Il évoque notamment la possibilité de suspendre les services des loisirs de la Ville, pour protéger sa communauté.

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault (archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

On veut éviter les rassemblements , a déclaré le maire, qui estime que la population ne prend pas la situation suffisamment au sérieux. S'il faut fermer le département des loisirs, que ce soit au Centre éducatif l'Abri ou au Centre Cartier, on va le fermer, tout simplement.

Vaut mieux prévenir que guérir. Alain Thibault, maire de Port-Cartier

Les contrôles routiers coercitifs : une fausse bonne idée ?

Le retour des contrôles routiers coercitifs aux points d'entrée de la Côte-Nord n'est cependant pas une mesure souhaitable, selon le député péquiste de René-Lévesque, Martin Ouellet.

Martin Ouellet, député péquiste de René-Lévesque (archives) Photo : Radio-Canada

Il affirme avoir discuté de cette option avec les autorités sanitaires provinciales et d'autres élus de la région.

Selon lui, cette mesure n'est pas efficace pour prévenir l'entrée du virus sur le territoire

Par le passé, les cas de la Côte-Nord étaient des cas de gens qui quittaient la région et qui revenaient , rappelle le député. C'est une fausse protection et on l'a vu partout ailleurs au Québec .

Ce qui a toujours été efficace, c'est la distanciation, c'est le lavage des mains, c'est le port du masque. Martin Ouellet, député de René-Lévesque

Le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux appelle à la vigilance des Nord-Côtiers

À l'approche du temps des fêtes, le médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Richard Fachehoun, rappelle qu'il est du devoir de chacun de faire un effort supplémentaire pour freiner la propagation de la COVID-19 sur la Côte-Nord.