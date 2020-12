Les familles recomposées peuvent se rassembler en zone rouge, tranche Québec

La confusion persistait dans de nombreuses familles alors que Noël approche à grands pas. Le ministre de la Santé vient de trancher la question : si deux amoureux d'adresses différentes forment un couple stable et se voient régulièrement, leurs enfants sont considérés comme faisant partie de la même bulle.

Dans le contexte du durcissement des sanctions pour non-respect des règles sanitaires, avec des constats d'infraction d'au moins 1500 $, des familles recomposées cherchaient des clarifications.

Cette semaine déjà, Radio-Canada rapportait qu'il est toléré pour les membres d'un couple vivant à deux adresses différentes de se voir et se visiter, même s'ils ne vivent pas seuls à leur domicile. Mais un parent peut-il amener ses enfants avec lui?

Oui, tranche le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

De façon générale, dans la mesure où il s'agirait d'un couple stable qui se voit régulièrement, on peut considérer que la famille reconstituée (incluant les enfants) forme une bulle. Noémie Vanheuverzwijn, porte-parole du ministère de la Santé du Québec

Le ministère tient à ajouter : Il est important de garder en tête que nous avons tous une responsabilité individuelle de limiter la propagation de la COVID-19. Dans ce contexte, l’idéal est de limiter ses contacts au maximum.

Il est important de savoir que cette tolérance du gouvernement ne garantit pas un jugement uniforme des policiers.

En effet, le décret du 30 septembre  (Nouvelle fenêtre) qui encadre les règles sanitaires n'a pas été modifié en conséquence. Officiellement, il est uniquement permis à une personne résidant seule [de] recevoir une autre personne dans sa résidence privée . Aucune autre exception n’est prévue dans le décret.

Le gouvernement Legault s'était pourtant engagé à modifier le décret pour ne pas pénaliser des conjoints qui ont des enfants, par rapport à ceux qui n'ont pas d'enfants , mais il ne l'a finalement pas fait, « par prudence ».

L'enjeu, c'est que les propos des autorités en conférence de presse ou en entrevue n’ont pas force de loi. Ce sont les arrêtés et les décrets qui établissent les règles appliquées par les policiers.

Chaque situation est différente et on fait appel au bon jugement des Québécois et des policiers , dit le ministère. Depuis le 30 septembre, aucun couple n'a reçu de constat d'infraction.

Nouvelle confusion après une réponse de François Legault Lundi, en réponse à une question posée par l'animateur du 98,5 FM Paul Arcand, le premier ministre a déclaré qu'un couple vivant à des adresses différentes ne peut pas se visiter si les deux amoureux ne vivent pas seuls. Le bureau de François Legault a précisé par la suite que les familles reconstituées peuvent bel et bien se rencontrer, dans la mesure où le couple est stable.

Qu'est-ce qu'un couple « stable »?

Le ministère de la Santé du Québec ne définit pas ce qu'est un couple stable dans ses réponses. En revanche, au niveau fédéral, Ottawa a récemment défini la notion de « relation amoureuse exclusive » pour permettre à des permissions d'entrée au Canada à des ressortissants étrangers.

Le couple doit être dans une relation sentimentale depuis au moins un an et avoir été physiquement avec l'autre personne à un moment donné de la relation.

Les petits amis, petites amies ou tout autre couple entretenant une relation intime et amoureuse, même s'ils ne sont pas conjoints de fait, sont considérés comme tels, sans égard à l'âge.