Des conseils de pros pour réussir son party de Noël virtuel

Fort de son expérience, Mirella Di Blasio offre un petit mode d’emploi pour faciliter les rassemblements familiaux et, surtout, les rendre chaleureux et humains .

Préparation

Il faut planifier et préparer en amont. Donner aux convives les lignes directrices et expliquer le déroulement prévu de la rencontre, afin que chacun y mette du sien et que ça ne repose pas sur les épaules d’une seule personne.

Être dans un esprit festif

Tout le monde vit "en mou", ces derniers temps, du moins, de la taille jusqu'aux chaussures , dit Mme Di Blasio en riant. Alors, faisons un effort collectif pour porter nos plus beaux atours, nous maquiller, nous coiffer , suggère-t-elle.

Être dans l'esprit des Fêtes doit être une condition absolue. Une façon d’y parvenir est de créer une liste de chansons dont tous disposeront, comme un petit fil d’Ariane , suggère-t-elle.

Des jeux

On peut organiser des activités et des jeux qui se jouent à distance tels que des charades et des devinettes. Il existe de nombreux jeux qui peuvent se faire à distance et qui ne coûtent rien , dit Mme Di Blasio.

On peut, par exemple, demander à chaque participant de montrer sa photo de famille préférée, peut-être une qui fait rire, et préparer une petite anecdote, dit-elle.

Impliquer les enfants et les adolescents

Demandez aux adolescents d’aider à l’organisation des jeux et des protocoles à suivre. Dans l’exemple précédent, les jeunes pourraient collecter les photos et en faire un montage. Ils peuvent aussi aider les personnes plus âgées ou moins à l’aise avec la technologie.

Les jeunes enfants peuvent préparer un petit spectacle qu’ils présenteront pendant la soirée.

Durée

Mme Di Blasio suggère de limiter les activités à 90 minutes. Déjà, on sait qu’après 20 minutes les gens décrochent. Donc, ça prend de l’animation,pour que les gens ne décrochent pas.