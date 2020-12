Rien ne va plus pour les transporteurs par autobus

Plus on avance et plus c’est critique , ajoute-t-il, dépité, dans le cadre de l’émission C’est jamais pareil.

M. Lefebvre explique que même si le transport par autobus est presque totalement au point mort, certains frais fixes ne disparaissent pas pour autant. Il cite en exemple l’entretien des autocars.

Si vous ne prenez pas votre voiture pendant un an, il va y avoir toutes sortes de petits bobos. Avec de gros véhicules, c’est exactement la même problématique , illustre-t-il.

En outre, d’après Stéphane Lefebvre, les transporteurs perdent leurs ressources humaines à vue d'œil dans un contexte où la relance de l’industrie tarde à se matérialiser.

En temps normal, les autobus accueillent notamment des athlètes qui vont compétitionner loin de chez eux, des élèves qui effectuent des sorties éducatives et des touristes. Or, ces divers passagers ne sont pas au rendez-vous en raison de la pandémie.

Les transporteurs espèrent qu’il y aura une reprise graduelle au printemps , souligne M. Lefebvre.

On a besoin d’une aide spécifique pour pouvoir participer à la relance économique. Stéphane Lefebvre, président-directeur général du Groupe Autocar Jeannois

D’ailleurs, en septembre, la Fédération des transporteurs par autobus du Québec avait demandé 16 millions de dollars à Ottawa pour pouvoir passer à travers l’hiver.

La réponse du gouvernement fédéral se fait encore attendre. Selon M. Lefebvre, les discussions se poursuivent toujours entre les deux parties.