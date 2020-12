Les soignants sont fortement touchés par le deuil pendant la pandémie

Une infirmière de Winnipeg est fatiguée de la bataille contre la COVID-19 et attristée par la quantité de souffrances et de décès qu'elle a vus en soignant des patients atteints de cette maladie.

Je suis en colère, je suis en deuil et je ne sais pas combien de temps je peux encore continuer , dit Karen, en fondant en larmes. CBC/Radio-Canada a accepté de ne pas révéler son identité, car elle craint de faire face à des représailles et des mesures disciplinaires pour prendre la parole publiquement.

Voir des gens souffrir et mourir seuls, ça a un impact sur vous , ajoute cette infirmière qui travaille en soins intensifs.

Voir la peur dans les yeux des gens parce qu'ils savent qu'ils ont la COVID-19 et qu'ils savent qu'ils pourraient mourir, et le fait de ne pas pouvoir être près d'eux pour les réconforter, c’est très éprouvant émotionnellement. Karen, infirmière en soins intensifs à Winnipeg

Les soignants remplacent la famille

Dans de nombreux cas, le personnel soignant prend le rôle de la famille parce qu'elle n’est pas autorisée à être présente auprès d’un proche mourant à cause des restrictions imposées pour contrer la propagation de le COVID-19.

Les liens que les prestataires de soins de santé établissent normalement avec les familles, en les aidant à combler les lacunes concernant un patient ou en offrant un soutien émotionnel et un réconfort par exemple, ne sont parfois pas possibles maintenant. Les soignants sont donc exposés à un risque plus élevé de deuil, selon un médecin de soins palliatifs du Manitoba.

Ces liens avec les patients et leurs familles sont vraiment importants pour nous aider à surmonter notre propre chagrin à long terme. Nous n'avons pas la capacité d'établir ces liens avec la COVID-19 , affirme le Dr Cornelius Woelk, qui travaille au Boundary Trails Health Centre qui dessert la région de Winkler et Morden.

Il ajoute que le fait de porter des équipements de protection individuelle rend aussi plus difficile l'établissement de relations proches avec les gens.

Je ne veux plus aller au travail

Karen explique que son travail à l’hôpital déborde maintenant et se retrouve dans sa vie personnelle. Avant de retourner au travail après quelques jours de repos, elle est anxieuse et se demande ce qui a changé, combien de patients elle devra prendre en charge et si elle sera en mesure de gérer sa charge de travail.

Vous vous réveillez au milieu de la nuit et vous vous dites : "Comment se passera la journée?"

Puis je me réveille le matin et je pense : "Je dois aller travailler. Je ne veux pas aller travailler. J'ai peur".

Parfois, je pleure en route vers le travail parce que c'est tellement accablant. Karen, infirmière en soins intensifs à Winnipeg

Nouvel outil de soutien aux soignants

Ces sentiments sont courants parmi les soignants, selon le Canadian Virtual Hospice, une ressource internationale en ligne basée à Winnipeg qui offre un soutien et des ressources à domicile pour surmonter le deuil.

L’organisme a récemment lancé un module sur son site Web qui traite des difficultés auxquelles font face de nombreux travailleurs de la santé pendant la pandémie.

Il y a une réticence à parler du deuil lié au travail et une tendance à l'abaisser et à le refuser , déclare la directrice générale du Canadian Virtual Hospice, Shelly Cory.

Elle assure qu'il y a eu une réponse phénoménale au module de son organisme, dont la finalisation a été accélérée et lancée il y a deux semaines : il a été consulté par plus de 1500 personnes jusqu'à présent.