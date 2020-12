Aide alimentaire : besoins stables à Rivière-du-Loup, en hausse à Rimouski

Si la situation diffère pour les organismes qui viennent en aide aux familles et aux personnes à faible revenu à Rivière-du-Loup et Rimouski, les deux reçoivent beaucoup d’aide actuellement, mais espèrent que la générosité va durer au-delà de la période des Fêtes.

Avec la pandémie, on a connu une forte hausse des besoins et on doit continuellement renflouer nos tablettes , explique la directrice générale de Moisson Rimouski-Neigette, Sophie Lajoie.

Selon elle, l’organisme effectue 500 dépannages par mois. C’est près d’une famille sur 100 qui a besoin d’aide alimentaire , précise-t-elle. C’est une hausse de près de 50 % par rapport à 2019.

Sophie Lajoie, directrice générale de Moisson Rimouski-Neigette Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Reconnaissante envers les entreprises et les citoyens qui se font très généreux à cette période-ci de l’année, elle espère que cet élan va se maintenir. Les besoins seront plus importants en janvier et février, prévient-elle.

Sophie Lajoie ajoute qu’il est difficile pour son organisme de se trouver constamment en urgence. Ça nous crée une pression , dit-elle.

C’est difficile de pouvoir prévoir. On sait que la pandémie va durer encore et on doit s’adapter aux contraintes sanitaires, ce qui alourdit notre tâche. Une aide supplémentaire du gouvernement nous permettrait de planifier à plus long terme. Les effets de la pandémie sont là encore pour un bon bout de temps.

Moins lourd, mais précaire aussi à Rivière-du-Loup

Pour le moment, la directrice générale du Carrefour d'initiatives populaires de Rivière-du-Loup, Karine Jean, observe plutôt une stabilité dans les besoins cette année par rapport à 2019. Les emplois ont quand même été pas mal préservés ici et on est en zone orange alors l’économie semble moins déstabilisée qu’à Rimouski , constate-t-elle.

Des denrées récoltées durant la Guignolée des médias. Photo : Radio-Canada / Mathieu Ouellette

Mais la prudence est de mise pour l’organisme. Il y a quand même une fragilité. Les gens savent que nous serons fermés dans le temps des Fêtes et ils s'approvisionnent davantage .

Des bénévoles préparent des boîtes de denrées (archives). Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

En plus des dépannages d’urgence, le Carrefour d'initiatives populaires de Rivière-du-Loup a aussi instauré un système qui favorise l'autonomie.

Il s'agit d’un comptoir de récupération alimentaire où les gens peuvent venir acheter des denrées provenant de surplus d’épiceries et économiser. On favorise une démarche d'éducation moyennant une petite contribution volontaire , explique Mme Jean.

Les gens peuvent venir profiter de ces comptoirs une fois par semaine.