Des Néo-Brunswickois recevront le vaccin contre la COVID-19 ce week-end

Le gouvernement provincial a confirmé qu’il va recevoir 1950 doses du vaccin vers le 14 décembre. Une seconde livraison est attendue avant la fin du mois.

Le Dr Hanif Chatur, urgentologue à l’hôpital Upper River Valley à Waterville, a reçu un courriel de la santé publique annonçant qu’il fait partie du groupe qui peut recevoir le vaccin en premier, le 19 et le 20 décembre, à l’hôpital régional de Miramichi.

Pour être efficace, le vaccin de Pfizer-BioNTech requiert deux doses administrées à trois semaines d’intervalle. Selon le courriel reçu par le Dr Chatur, toute personne qui recevra le vaccin en fin de semaine pourra à nouveau se rendre à Miramichi pour recevoir la deuxième dose 21 jours plus tard, soit le 9 ou le 10 janvier.

Dimanche, la médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Jennifer Russell, a expliqué que l’administration des premières doses commencerait en fin de semaine.

Le Dr Chatur dit recevoir de nombreuses questions du public au sujet du vaccin. Des gens sont hésitants, selon lui, mais pour sa part il dit faire parfaitement confiance aux scientifiques qui ont mis au point ce vaccin.

L’urgentologue ajoute qu’il n’est pas certain d'être sélectionné pour recevoir l’une des premières doses même s’il a répondu qu’il était disponible pour cela. Le nombre d’invitations envoyées par les autorités médicales surpasse le nombre de doses disponibles, explique-t-il en ajoutant que les travailleurs de la santé invités ne pourront pas tous se rendre à Miramichi ces jours-là.

Le meilleur moyen pour les médecins d’encourager les gens à se faire vacciner est de montrer eux-mêmes l’exemple, souligne le Dr Chatur.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Le plan de vaccination contre la COVID-19 du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Photo : Twitter/@Gouv_NB

Le gouvernement fédéral et les provinces ont accepté les recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation afin que les premières personnes vaccinées soient les résidents et les employés des foyers de soins de longue durée et les travailleurs de la santé en première ligne.

La ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Dorothy Shephard, a annoncé jeudi dernier que les groupes qui recevront le vaccin de façon prioritaire sont les suivants :

les résidents et employés des foyers de soins;

les équipes provinciales de gestion des éclosions de COVID-19;

les employés du service extramural et d'Ambulance NB;

les travailleurs de la santé;

le personnel infirmier qui dessert les communautés autochtones;

les citoyens âgés de 85 ans ou plus.

Avec les informations de Gary Moore de CBC