Deux nouveaux conseillers élus à Saint-Élie-de-Caxton

Au total, 399 électeurs se sont prévalus de leur droit de vote sur une possibilité de 1766 inscrits sur la liste électorale. Un peu plus de 200 personnes l’ont fait par anticipation le 18 octobre.

Ces élections devaient se tenir le 25 octobre, mais le passage de l’ensemble de la Mauricie en zone rouge quelques jours plus tôt a forcé leur report.

Plusieurs mesures sanitaires étaient en place pour assurer le bon déroulement du scrutin.

Les départs, en juillet, des conseillères Élaine Legault et Charline Plante ont entraîné la tenue de ces élections partielles.

Les nouveaux élus occuperont leur poste un peu moins d’un an, puisque les élections municipales auront lieu le 7 novembre 2021.

En entrevue à l'émission Toujours le matin lundi, le maire de Saint-Élie-de-Caxton, Robert Gauthier, s'est dit ravi de voir que quatre nouvelles personnes s'étaient présentées aux élections partielles.

Il accueille les deux nouveaux conseillers en mentionnant qu'il souhaite qu'ils soient motivés pour servir la population de Saint-Élie et non pas l'intérêt de certains groupes , dit il.

Malgré les nombreux départs d'employés et de conseillers municipaux au fil des dernières années, le maire Gauthier insiste pour dire que la situation n'est aucunement reliée à sa gestion, ni à un climat toxique. Il insiste aussi pour dire qu'il n'est pas en conflit avec le conteur Fred Pellerin.

Enfin, à la question de l'animatrice Marie-Claude Julien sur son intention de se présenter aux prochaines élections municipales, Robert Gauthier mentionne que sa réflexion se poursuit.

J’ai offert à la population de Saint-Élie mes services pour quatre ans, il me reste une année à faire. Je vais remplir mon mandat parce que je suis une personne de parole et après ça, on verra. Ma réflexion n’est pas terminée, ma décision n'est pas prise. J'ai tellement de beaux dossiers présentement que je n'ai pas le temps de penser à ça. J’y penserai plus rendu à l’été prochain.

Robert Gauthier, maire de Saint-Élie-de-Caxton