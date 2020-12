Le quartier le plus pauvre d'Ottawa également celui où la COVID-19 se propage le plus

Le quartier Ledbury-Heron Gate-Ridgemont d'Ottawa est l'un des quartiers les plus diversifiés de la ville, mais économiquement, c'est aussi le plus pauvre. Les experts affirment que la discrimination et les inégalités en matière de santé permettent à la COVID-19 de se répandre plus facilement.

Le quartier du sud de la ville, situé entre les quartiers Alta Vista et South Keys, a enregistré plus de cas de COVID-19 par habitant que toute autre partie de la ville.

Depuis le début de la pandémie, au moins 331 personnes dans le secteur de 13 485 habitants ont été déclarées positives à la COVID-19, ce qui représente environ 2500 personnes sur 100 000 habitants. C’est près de trois fois le taux d'infection à l'échelle de la ville, qui est de 900 pour 100 000 habitants.

Hindia Mohamoud, directrice du Partenariat local pour l'immigration d'Ottawa ( PLIOPartenariat local pour l'immigration d'Ottawa ), a déclaré que les fournisseurs de services et les groupes communautaires sont bien conscients des taux élevés de COVID-19 dans le quartier très diversifié au niveau des communautés culturelles, et ont travaillé fort pour essayer de limiter les dégâts.

Les immigrants et les populations racialisées présentent un risque élevé de contracter le coronavirus , a-t-elle déclaré.

On estime à onze pour cent des résidents du quartier qui sont de nouveaux arrivants, comparativement au taux d'environ trois pour cent dans l’ensemble de la capitale nationale. Plus de la moitié des personnes vivant dans la communauté sont des immigrants de première génération et 65 % ne sont pas de race blanche.

On y compte également le taux le plus élevé de familles à faible revenu, la pauvreté touchant 41 % des ménages, selon les données de l'étude de quartier d'Ottawa. Les trois quarts des ménages louent un logement, comparativement à environ un tiers à Ottawa dans l'ensemble, et les familles y sont généralement plus grandes.

De nombreux résidents ne parlent ni l'anglais ni le français comme langue maternelle et ont tendance à travailler dans les soins de santé ou à d'autres emplois de première ligne tels que les caissiers ou les chauffeurs-livreurs , a déclaré Mme Mohamoud.

Photo : Radio-Canada / Ryan Tumilty

Les immigrés et les populations racialisées sont surreprésentés dans ce qui est devenu les métiers "essentiels" pendant la pandémie , a-t-elle déclaré.

Lorsque les gens tombent malades, il est pratiquement impossible de rester isolé des autres membres du ménage dans des logements surpeuplés, de sorte qu'un cas peut rapidement devenir trois, quatre ou plus , soutient la directrice du PLIOPartenariat local pour l'immigration d'Ottawa .

Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ) a demandé l’accès à un financement fédéral pour créer un abri temporaire pour les personnes atteintes de la COVID-19 afin qu'elles n'infectent pas les autres résidents de leur foyer. SPOSanté publique Ottawa n’a pas précisé si cette initiative ira de l’avant.

Prêter main forte

Kelli Tonner, directrice générale du Centre de santé communautaire du sud-est d'Ottawa, a déclaré que son personnel a dû changer ses tâches normales de gestion de programmes, à la livraison de produits d'épicerie et à aider les gens à accéder à la prestation canadienne d’urgence ( PCUPrestation canadienne d’urgence ).

Son personnel a frappé à plus de 2500 portes dans plusieurs immeubles, essayant de diffuser des informations sur la COVID-19, y compris comment se faire dépister. Ils aident également les résidents à trouver des solutions aux problèmes causés par la pandémie.

Photo : Radio-Canada

Parfois, ces solutions sont étonnamment simples. Par exemple, un travailleur de l'ouest d'Ottawa a aidé une personne à s'auto-isoler simplement en remplaçant un chargeur de téléphone portable brisé afin que cette personne puisse se rebrancher avec le monde extérieur , a déclaré Mme Tonner.

Plus vous frappez aux portes et plus vous demandez aux gens s'ils vont bien, plus vous allez découvrir leurs besoins , a-t-elle déclaré.

L’équipe de Mme Tonner reçoit également des appels de SPOSanté publique Ottawa pour aider les personnes qui ont été déclarées positives et celles à risque élevé, pour voir si elles ont besoin de soutien pour s'isoler. Souvent, les gens ont besoin de nourriture pour rester à la maison , dit-elle.

Inégalités structurelles

Le Centre de santé communautaire du sud-est d'Ottawa fait partie des dizaines d'organisations affiliées à l'équipe de SPOSanté publique Ottawa qui se sont mobilisées pour essayer de contribuer à enrayer la propagation de la COVID-19 dans la ville. Mme Tonner espère que des mesures seront prises pour corriger certaines des inégalités structurelles auxquelles font face les résidents de Ledbury-Heron Gate-Ridgemont.

Cela pourrait signifier un meilleur logement avec des unités plus grandes, un meilleur accès à la nourriture, ou simplement une meilleure rémunération dans les emplois de première ligne , a-t-elle déclaré.

Mme Mohamoud, dont l'organisation a aidé à guider les équipes de Santé Ottawa, souhaite obtenir de meilleures données sur l'état de santé des immigrants et des résidents non blancs afin d'améliorer la qualité des soins qu'ils reçoivent. Elle a entendu de façon anecdotique que bon nombre d'entre eux n'ont pas de médecin de famille.

