Budget d'immobilisations : espoir d’investissements de relance au Nouveau-Brunswick

Les dépenses du gouvernement provincial liées à la COVID-19 s'élèvent à plus de 170 millions de dollars, a déclaré le premier ministre Blaine Higgs, vendredi, et les revenus diminuent.

Mais l’économiste Pierre-Marcel Desjardins, directeur de l’École des hautes études publiques de l’Université de Moncton, estime que le moment est approprié pour investir dans les infrastructures.

Les taux d’intérêt sont à des niveaux historiquement bas, ce qui fait en sorte qu’on pourrait aller chercher du financement à long terme qui ferait en sorte que dépenser aujourd’hui pourrait se révéler moins dispendieux, moins coûteux pour les finances de la province, que d’attendre dans trois, quatre ou cinq ans , explique M. Desjardins.

Pierre-Marcel Desjardins rappelle l'engagement du fédéral à injecter des sommes importantes dans ce secteur, à condition que la province investisse aussi. Or, ce partenariat pourrait disparaître advenant un changement de priorité ou de gouvernement.

J’espère que le gouvernement fasse la démonstration qu’il veut être un partenaire de la relance plutôt que de rester sur les lignes de côté et de tout simplement regarder les autres joueurs jouer alors qu’on a grandement besoin qu’il soit sur le terrain , affirme M. Desjardins.

Des infrastructures municipales à améliorer

Depuis l'arrivée au pouvoir de Blaine Higgs en 2018, les dépenses en immobilisations ont fondu. Des intervenants souhaitent que la tendence s'inverse cette année.

Remettre les travaux à plus tard finit par coûter plus cher, selon Michel Soucy, président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

Comme on le sait tous, c'est que le plus longtemps qu'on va attendre, la seule chose qu'on fait c'est qu'on est en train de faire comme une tranchée puis on pelte, on pelte vers l'avant. Puis, à un moment donné, ça vient que ça s'accumule et que les coûts vont être beaucoup plus élevés , affirme Michel Soucy.

Des écoles à rénover

Le président du conseil d'éducation du District scolaire francophone Sud, Paul Demers, exprime un avis similaire.

Mais nous, ce qui nous inquiète le plus, c'est la construction de nouvelles écoles. Samuel-de-Champlain à Saint-Jean, on a absolument besoin d'une nouvelle école. La population étudiante a beaucoup augmenté. Ça, c'est en raison de l'immigration et des ayants droit qui reviennent à l'école francophone , souligne Paul Demers.

Plusieurs travaux de réfection d’écoles se font attendre, selon lui.

Les rénovations à l'école LJRLouis Joseph Robichaud doivent se terminer. Ça, c'est certainement la priorité au niveau des réparations des écoles. La rénovation aussi, on a plusieurs écoles dans la région de Moncton, dont Saint-Henri. À Dieppe, Amirault et Mathieu-Martin ont besoin aussi de rénovations , indique M. Demers.

Il craint que le manque d'argent entraîne des conséquences sur la popularité de l'éducation en français.

Par exemple, si on regarde au niveau des gymnases, on ne peut pas offrir la même qualité qu'une école anglophone qui est à proximité. Donc, c'est certain que ça affecte. Parfois, les francophones vont dire : "Bien moi, je vais peut-être changer à l'école anglophone" , explique Paul Demers.

Les Néo-Brunswickois en connaîtront davantage sur la stratégie d'investissement du gouvernement de Blaine Higgs en matière d'infrastructures lors du dépôt du budget, le 15 décembre.

