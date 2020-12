Des ours polaires ont dû être évacués de la Première Nation Moose Cree

Il affirme s’inquiéter que si les intrusions continuent, les autorités n’aient d’autre choix que de les abattre.

Il a fait ces commentaires après avoir dévoilé que trois ours polaires, une mère et deux petits d'un an, ont été aperçus au dépotoir la semaine dernière. Selon le chef, les ours se sont approchés à moins d'un demi-kilomètre des maisons, et que des policiers du Service de police Nishnawbe Aski ont dû les repousser.

Puis, toujours selon le chef, des agents du ministère des Richesses naturelles et des Forêts ont pu endormir les animaux à l’aide d’un fusil hypodermique. Ils les ont ensuite transportés par avion vers la baie James.

Ces derniers jours, nous avons été très occupés à nous assurer que la communauté était en sécurité et à mettre au point un plan pour sauver ces ours , a déclaré le chef Cheechoo.

Notre dernier recours a toujours été de les abattre. Mais vous savez quoi, la sécurité de la communauté était une priorité, et nous avons toujours su qu'il y avait une possibilité que nous devions les abattre pour assurer la sécurité de notre communauté .

Le chef Cheechoo ajoute qu’ il n'y a pas de glace dehors, [...] donc ces ours ont faim. Ils ne sont pas vraiment dans leur lieu naturel où ils sont normalement à cette période de l'année, où il y a beaucoup de glace et où ils peuvent chasser.