L’essor des réfugiés syriens, cinq ans après leur arrivée dans l’Ouest

Il y a cinq ans, l'Ouest canadien devenait une terre d'accueil pour des centaines de réfugiés syriens. Bon nombre de ces réfugiés ont réussi leur intégration et se sont lancés dans les affaires.

En 2015, Ottawa annonçait un plan pour réinstaller au Canada des réfugiés syriens, qui fuyaient la guerre et la crise humanitaire dans leur pays. Depuis, 43 000 Syriens ont trouvé refuge au Canada, dont environ 4000 au Manitoba.

Noura Hamwi fait partie de ceux qui ont bénéficié de ce programme. En 2018, elle s'est installée à Winnipeg avec sa famille. Elle ne parlait pas un mot d'anglais ou de français.

Lorsque je suis arrivée au Canada, je n’avais aucune idée de ce que ferais comme travail , lance-t-elle.

L’intégration n’a pas été facile, pour cette mère de trois enfants. Après avoir fait du bénévolat au département de la langue arabe à l’Université du Manitoba, avoir travaillé à l’Université de Saint-Boniface, et suivi un cours sur la manipulation des aliments, elle a lancé sa propre entreprise, tamara dates.

Elle fabrique et vend des dattes fourrées, dans des écrins luxueux, qu’elle expédie partout au pays. Je suis très chanceuse d’avoir de très bons amis canadiens, pour m’aider à me lancer , indique Noura Hamwi.

Pour l’économiste et chercheur en immigration, le professeur Faïçal Zellama de l’Université de Saint-Boniface, le programme d’accueil de réfugiés est un franc succès.

C'est une population vulnérable, ils venaient de terrain de guerre. Donc ça doit prendre un peu plus de temps pour qu'ils se stabilisent sur le plan émotionnel, ensuite on peut parler de qualification et d'emploi , explique-t-il.

Faïçal Zellama, directeur de l’école d’administration des affaires de l'Université de Saint-Boniface Photo : Vincent Rességuier

La rétention de ces réfugiés a été bonne, selon le professeur, et aujourd'hui les réfugiés syriens sont toujours présents un peu partout dans la province et ils représentent une communauté dynamique .

Si certains réfugiés peinent toujours à s'établir, notamment à cause de la barrière de la langue, l'économiste est sûr qu'ils sont sur la bonne voie.

Noura Hamwi affirme qu’elle se sent désormais canadienne. C’est mon pays maintenant, et je sens que j’ai beaucoup de chance d’être venue ici. C’est très important pour l’avenir de mes enfants.

Aider ses compatriotes

Mohammad Naser est lui aussi devenu entrepreneur après avoir immigré au Canada. De descendance palestinienne, il est né en Syrie, puis a fui le pays en 2012.

En arrivant au Manitoba, il a suivi des cours de langue. Il a lancé un restaurant, ainsi qu’une épicerie qui vend des produits du Moyen-Orient. J’ai travaillé fort au début, mais maintenant j’ai des entreprises, j’ai des employés et je suis stable , dit-il.

Mohammad Naser dans son épicerie appelée Tarboosh. Photo : Radio-Canada / Marouane Refak

Lui-même réfugié, mais au travers d'un autre programme, il a embauché plusieurs Syriens qui se sont installés dans la province entre 2015 et 2017. Pour lui, c’est une façon de les aider à faire leurs marques dans ce nouveau pays.

C’est difficile d’avoir des contacts avec des gens, surtout pour ceux qui sont venus d’une guerre civile à un pays stable , explique-t-il.

