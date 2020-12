Le prêtre de la paroisse Saint-Jean-Baptiste présent pour sa communauté

Même s'il est installé à Regina depuis seulement quelques mois, il connaît bien la province et la communauté fransaskoise. Originaire de la Côte d'Ivoire, le père Guy Amédée Ainemon officie depuis maintenant 17 ans comme prêtre.

Fransaskois d'adoption, il a auparavant officié dans la communauté de Ponteix pendant presque 10 ans, avant de devenir le nouveau curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Regina.

Une opportunité qui lui a été offerte par l'archevêque de Regina, monseigneur Donald Bolen.

À Ponteix, j'étais déjà responsable de quatre paroisses, et il [Monseigneur Bolen] m'a rapproché du diocèse et de lui. Il m’a confié plus de responsabilités avec Saint-Jean-Baptiste. C'est une responsabilité. C'est une confiance renouvelée , a-t-il expliqué après la messe de 11 h, dimanche matin.

Le père Amédée dit avoir été ravi par l'opportunité qui lui a été offerte par l'archevêque de Regina, monseigneur Donald Bolen. Photo : Radio-Canada

À la tête de la seule paroisse francophone de Regina, le père Amédée voit son mandat auprès de la communauté francophone de Regina et des nouveaux arrivants comme un rôle de rassembleur, avec beaucoup de simplicité et d'humilité.

La paroisse est un point central dans leur intégration. C'est une responsabilité que j'appréhende avec beaucoup d'humilité , dit-il.

Il souhaite également s'impliquer auprès des nouveaux arrivants, afin de faciliter leur intégration à la communauté fransaskoise, une réalité qu'il connaît bien puisqu'il est lui-même originaire d'outre-mer.

Je chemine avec eux comme frère, comme ami, comme un curé dit celui qui habite en Saskatchewan depuis 2011. Nous cheminons ensemble, et c'est une grâce, une joie pour moi, car. il ne faut pas l'oublier, la paroisse de Saint-Jean-Baptiste, c'est une paroisse importante pour la communauté francophone et pour nos nouveaux arrivants francophones.

L’agente de pastorale, Francine Audy, croit que la venue de nouveaux arrivants joue également un rôle positif en solidifiant la communauté et en permettant de revitaliser la paroisse, notamment grâce à la participation de nombreux jeunes, explique-t-elle

Une partie de notre paroisse est composée de nouveaux arrivants. Une autre partie, ce sont des gens d'ici, majoritairement plus âgés. On a en plus quelques familles, avec des jeunes qui peuvent participer aux activités , dit-elle.

Malgré le contexte de pandémie dans lequel le prêtre Amédée a débuté son office, elle croit qu’il a su tirer son épingle du jeu, notamment en offrant les célébrations pour tous en direct sur les réseaux sociaux.

Je crois qu'on se reconnaît tous dans les homélies que le père Amédée fait , croit-elle.

Avec les informations de Étienne Ravary