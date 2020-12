L’archidiocèse de Vancouver publie les noms de trois prêtres liés à des cas d’abus

Le rapport confirme également que 13 autres personnes ont porté plainte pour des cas d’abus en 2020.

À la suite d’une enquête de 2019 de l’émission The Fifth Estate, de CBC, l’archidiocèse de Vancouver disait que 36 cas d’abus lui avaient été rapportés, dont 26 impliquant des enfants.

Quelques jours après la diffusion du reportage, l’archidiocèse a publié les noms de neuf membres du clergé qui ont été condamnés ou ont fait l’objet d’une entente à l’amiable pour des cas d’abus sexuels remontant jusqu’aux années 1950.

Selon le nouveau rapport, les abbés John Edward Kilty et Johannes Holzapfel, ainsi que le père Armand Fréchette, un frère franciscain, ont tous trois été impliqués dans des ententes à l’amiable.

Les trois ont servi dans des paroisses de l’archidiocèse et sont aujourd’hui décédés. La plupart des allégations portent sur des actes commis des années 1940 aux années 1960.

Nous comprenons que certaines personnes pensent que nous devrions parler un peu moins de ce problème qui semble nourrir les discours ‘anti-foi’ , dit le rapport.

Nous croyons qu’une plus grande transparence nous permet de rejoindre plus de victimes et de nous occuper d’elles, tout en augmentant le niveau d’attention consacré à faire de nos paroisses des lieux sécuritaires.

L’archidiocèse de Vancouver fait l’objet d’une demande en recours collectif déposée par une femme qui dit avoir été victime d’abus dans une école primaire catholique de Vancouver.