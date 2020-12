À Noël, les plus démunis ne seront pas oubliés dans le nord-est du Nouveau-Brunswick

Les plus démunis ne seront pas oubliés dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. Le programme de boîtes de Noël ne peut avoir lieu cette année, mais on a trouvé d’autres façons de venir en aide aux personnes dans le besoin.

En temps normal, plusieurs dizaines de bénévoles seraient à pied d’oeuvre dans le sous-sol de l’église de Robertville pour préparer ces boîtes de Noël. La tradition qui revient depuis une vingtaine d’années est mise sur pause.

On avait peur de passer, peut-être, en phase orange , explique Paula Bourque, la responsable du comité des boîtes de Noël. L’organisme redoutait de ne pas pouvoir livrer les denrées promises et de les perdre.

Mais la pandémie ne freine pas leurs efforts. On allait trouver une autre manière de faire parce qu'on ne peut pas laisser nos démunis seuls à Noël , dit soeur Émilie Doucet.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Paula Bourque et soeur Émilie Doucet, à Robertville le 13 décembre 2020. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Le comité des boîtes de Noël va plutôt offrir des certificats-cadeaux à une cinquantaine de familles dans le besoin de Robertville, de Dunlop et des localités avoisinantes.

Ces familles devront s'inscrire sur une liste.

Les certificats seront échangeables dans un marché d'alimentation de Beresford.

Ils seront d’une valeur de 150 $, a déterminé le comité.

On pensait qu'avec ça, ils pourraient se faire une belle épicerie de Noël , dit Paula Bourque.

Soeur Émilie Doucet est toujours réconfortée par la générosité des gens.

Aujourd'hui, je me suis promenée dans le chemin, puis j'ai rencontré deux jeunes. Ils ont dit: vous ne faites pas de boîtes de Noël? J'ai dit non, on accepte des dons. Ils ont mis leurs mains, puis ils m'ont donné un don , raconte-t-elle.

Les certificats sont financés par des dons qui proviennent d'entreprises, de citoyens et d'organismes de bienfaisance.

D’après le reportage de François Vigneault