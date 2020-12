Coincé entre des règles changeantes et l'intransigeance des contrats de location de chalet

C’est la triste situation dans laquelle se trouve plongé Michel Pontbriand.

Au mois d’août, ce père de famille de Lévis décide d’offrir quelques jours de chalet à sa famille à Noël. À l’époque, la pandémie connaît une certaine accalmie et les zones d’alerte n’existent encore que dans les cartons de la santé publique.

Michel Pontbriand, sa femme et leurs enfants composent une bulle familiale de 10 personnes. Il verse donc un premier dépôt à une agence de location de chalet, confiant que ses proches et lui passeront un beau Noël dans la résidence de Stoneham.

L’automne arrive, la deuxième vague frappe, la situation sanitaire se dégrade : l’agence de location de chalets propose alors à sa clientèle deux options.

Nous pouvions conserver notre réservation avec l’option d’annulation régulière ou choisir de reporter à l’an prochain la location du même chalet, aux mêmes dates, sans payer les frais de location avant 2021 , explique M. Pontbriand.

Des restrictions qui changent

À l’époque où l’agence soumet ces propositions, la région de la Capitale-Nationale est en zone rouge depuis le 13 octobre et les rassemblements privés sont interdits.

Néanmoins, le premier ministre Legault lance un message d’espoir le 7 novembre dans lequel il évoque son souhait d’offrir un Noël modeste aux Québécois. Ce ne sera pas un gros Noël avec toute la parenté, mais si les grands-parents pouvaient enfin voir leurs petits-enfants, pour moi, ce serait une grande victoire , lance alors François Legault.

Encouragé par l’optimisme du premier ministre, Michel Pontbriand décide, le 12 novembre, de conserver sa réservation.

Le gouvernement Legault semble lui donner raison une semaine plus tard, en autorisant 4 jours de festivités aux Québécois, du 24 au 27 décembre, les dates choisies par M. Pontbriand pour passer du temps en famille, à Stoneham.

Au moment de l'annonce, le 19 novembre, le Lévisien a encore la possibilité d’annuler sa réservation, à condition que ce soit 30 jours avant le début de son séjour.

Cette possibilité prend fin dans les derniers jours de novembre. Il voit donc l'échéance arrivé à terme, confiant de ne pas perdre son séjour réservé à Noël.

Or, le gouvernement fait subitement volte-face : le 4 décembre, il résilie le contrat moral proposé aux Québécois et interdit aux Québécois de se rassembler pendant les Fêtes.

Michel Pontbriand perd soudainement son Noël en famille… et 3230 $.

Nous, on veut respecter les règles gouvernementales , explique-t-il. Mais on a les mains attachées.

Il a écrit à l’agence pour lui faire part de son désarroi : celle-ci lui a indiqué qu’il n'a d’autres choix que d’honorer sa réservation selon les règles en vigueur, sous peine de perdre son argent sans profiter de sa location.

Nous, on ne fait même pas de ski , indique M. Pontbriand. C’est le cadeau que nous voulions faire aux enfants. En fait, c’est un cadeau que nous allons faire aux propriétaires du chalet.

Il se sent pris entre l’arbre et l’écorce, entre sa volonté d’encourager l’industrie touristique québécoise et les aléas des règles sanitaires, changeantes d’une semaine à l’autre.

Si le gouvernement joue au yoyo, il devrait aussi insister pour que les entreprises soient plus souples. L’intransigeance du système peut inciter à le contourner en laissant très peu d’options aux gens. Michel Pontbriand

Mince espoir de se faire rembourser

En vertu de la loi, M. Pontbriand est lié par les termes de son contrat de location, selon Me Yan Besner, avocat en droit immobilier.

Ceux qui ont loué pour le temps des Fêtes ont certainement commencé à chercher à la fin de l'été ou au début de l’automne. On était quand même au courant, à ce moment-là, qu'on en avait pour longtemps avant de revenir à [la situation qui prévalait] avant le mois de mars. Me Yan Besner, avocat

La seule chance que les gens dans la situation de Michel Pontbriand se fassent rembourser les sommes investies, c’est si le gouvernement interdit spécifiquement la location de chalet, selon l’avocat.

Les propriétaires, de leur côté, estiment offrir suffisamment de flexibilité à la clientèle.

L’agence de location Hébergement Charlevoix propose de reporter les séjours gâchés par la dégradation de la situation sanitaire.

On a mis les montants déjà investis dans la location pour une future location , explique Daniel Guay, directeur de l’agence. Ils ont un an pour le faire : un séjour réservé pour le 23 décembre cette année, par exemple, les gens ont jusqu’au 23 décembre 2021 pour faire une nouvelle réservation .

À la première vague, il y a eu beaucoup plus de remboursement, parce que personne ne pouvait s’attendre à ce que la pandémie survienne. Pendant la deuxième vague, par contre, les gens savaient qu’il y avait un risque. Daniel Guay, directeur d'Hébergement Charlevoix

Si un barrage routier empêche le déplacement jusqu’au chalet réservé ou si la COVID infecte quelqu’un parmi les locataires, Hébergement Charlevoix permet aussi le remboursement.

Et c’est bien clair dans la clause de nos contrats : si le gouvernement interdit la location de chalet, nous allons offrir un remboursement aux gens qui le demandent, on ne se défilera pas , conclut Daniel Guay.

