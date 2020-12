Le Service de police de Laval procède à une réorganisation majeure de ses effectifs

Création de nouvelles escouades spécialisées, regroupement de postes de police, territoire desservi redessiné : le directeur du Service de Police de Laval, Pierre Brochet, amorce la plus importante réorganisation de son service de police depuis le début des années 2000.

Les changements sont si importants que le directeur Brochet estime qu'il faudra trois ans pour les compléter.

Le plan prévoit que le nombre de postes de police à Laval passera de 8 à 5. On divisera désormais le territoire policier en deux régions distinctes : Est et Ouest.

Les 615 policiers et 250 employés civils seront relocalisés dans l'un de ces deux districts qui comprendra chacun un poste de gendarmerie et un poste pour les nouvelles escouades Azimut. Celles-ci vont se concentrer sur les phénomènes criminels en émergence, le désordre public et tous les enjeux de sécurité routière.

La cinquième installation réunira toutes les enquêtes du Service de police de Laval sous un même toit avec l'implantation d'un seul et unique Centre d'enquêtes et de soutien.

De nos jours, la proximité n’est plus seulement physique et elle ne se qualifie pas par le nombre de bâtiments. La nouvelle offre est le fruit d’une réflexion de fond. Nous sommes une police de proximité et grâce aux innovations qui seront implantées, nous le serons encore plus , explique le directeur Pierre Brochet.

Pierre Brochet, directeur du Service de police de Laval. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Une nouvelle escouade pour les victimes de crimes sexuels

Une nouvelle escouade appelée Crimes sexuels sera créée pour mieux traiter les plaintes de ce type de crime dont le nombre ne cesse de croître année après année.

Cette nouvelle escouade spécialisée aura entre autres le mandat d'offrir un meilleur soutien aux victimes.

En spécialisant davantage ses enquêteurs et certains de ses agents, le corps policier veut ainsi s'attaquer au proxénétisme, aux agressions sexuelles, à la traite de personne et à l'exploitation sexuelle de mineurs.

Le Service de police de Laval crée une escouade pour mieux traiter les plaintes de victimes de crimes sexuels. Photo : Radio-Canada / Simon Marc-Charron

Le Service de police de Laval innovera pour être plus visible, plus accessible, plus présent sur le terrain. Laval est une ville en pleine croissance, en pleine expansion, en pleine évolution , a ajouté le chef de police à propos de ce virage majeur.

Nous aurons désormais l’agilité pour faire face à l’avenir et pour aller encore plus loin dans la réalisation de notre mission, celle d’assurer la sécurité des Lavalloises et des Lavallois. Pierre Brochet, directeur du Service de police de Laval

Des équipes mixtes en santé mentale

À l'instar des services de police de Montréal et de l'agglomération de Longueuil, la police de Laval emboîtera le pas vers une approche communautaire en ce qui concerne les dossiers qui touchent la santé mentale.

Dès janvier, un projet-pilote prévoyant des équipes mixtes de policiers et d'intervenants sociaux chez Urgence sociale vont être déployés sur le terrain.

Un projet-pilote sera instauré pour créer des équipes mixtes de patrouilleurs et d'intervenants sociaux pour traiter les appels d'urgence en santé mentale. Photo : Radio-Canada / Carl Marchand

Ces équipes patrouilleront dans le territoire lavallois pour intervenir dans des situations liées à des problématiques psychosociales.

Ce projet s'ajoute à la nouvelle escouade Prévention qui sera formée d'une vingtaine d'agents spécialisés en intervention communautaire.

Un futur centre de surveillance à Laval

Finalement, le futur Centre intelligent de vigie opérationnelle (CIVO) devrait être inauguré au cours de l'année prochaine.

Cette salle de contrôle aura les yeux sur tout le territoire lavallois pour transmettre de l'information en tout temps aux policiers sur le terrain pour mieux coordonner leurs interventions, peu importe la nature des appels.

Le Service de police de Laval affirme que le rôle de ce centre de vigie est une première au Québec.