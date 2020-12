Une jeune fille de dix ans démarre son entreprise

Une jeune entrepreneure de Shawinigan se lance en affaires, afin de donner une seconde vie aux vieux objets. Âgée de 10 ans seulement, Alexia Houle a démarré Éco Alex le mois dernier. La jeune fille confectionne et commercialise des éponges à vaisselle à partir de vieilles chaussettes.

Animée par une conscience écologique, elle espère ainsi lutter contre la pollution et la surabondance de déchets. C'est un problème presque inévitable. Les vieilles chaussettes finissent toujours par trouer.

Pour Alexia Houle, elles ne sont pas au bout de leur vie utile. La jeune fille les transforme en éponges à vaisselle. Elle n'a que 10 ans et elle lance sa première entreprise, Éco Alex.

La jeune entrepreneure donne une seconde vie aux vieux objets. Un geste pour lutter contre la surabondance de déchets.

Je suis très contente de faire ma part et que ça ne se ramasse pas dans la poubelle et dans la forêt. Ça pollue et moi je n'aime pas ça voir des déchets abandonnés , souligne Alexia.

Sa fibre entrepreneuriale, elle la doit à sa famille.

Mes parents sont entrepreneurs. Ils m'ont aidé beaucoup.

Monter une entreprise, ça montre beaucoup d'éléments à un enfant au niveau de la responsabilisation et de la confiance. Ça apporte beaucoup à Alexia , estime sa grande sœur, Laura Grenier.

Une occasion de grandir, mais surtout de faire une différence dans sa communauté.

Alexia prévoit verser les recettes des 200 premières éponges à l’organisme J’ai mon appart, un projet de logements supervisés pour adultes vivant avec une déficience intellectuelle.

Le don de 1000 $ de la jeune fille pourrait faire une différence.

Ce sont des humains. Il faut faire notre part pour les aider , estime la jeune fille.

Son objectif sera bientôt atteint. Éco Alex a déjà reçu une centaine de commandes sur sa page Facebook si bien que l'entreprise est maintenant à court de chaussettes.

