Il y a 30 ans, le chalutier Le Bout de Ligne disparaissait au large de la Gaspésie

Le bateau des pêcheurs de morue était en route vers Rivière-au-Renard depuis Cap-aux-Meules, aux Îles, lorsqu’il a chaviré à quelque 35 kilomètres à l’est de la péninsule gaspésienne.

Comme Le Bout de Ligne est disparu sans laisser la moindre trace, le rapport d’enquête du BSTBureau de la sécurité des transports du Canada a seulement pu évaluer les causes probables du drame.

Entre deux tempêtes

Le Bout de Ligne venait de conclure sa saison de pêche en Nouvelle-Écosse, et se dirigeait vers Rivière-au-Renard, son port d’attache. Le mauvais temps a poussé le navire à faire escale aux Îles-de-la-Madeleine pour un peu moins de 48 heures, avant de reprendre la mer vers la Gaspésie.

Le bateau a tenté de se rendre de Cap-aux-Meules jusqu'à la péninsule gaspésienne entre deux tempêtes, en dépit de la diffusion d'avertissements de coups de vent et d'embruns verglaçants qui étaient en vigueur au moment de l'appareillage , précise le rapport d’enquête du BSTBureau de la sécurité des transports du Canada .

L’organisme fédéral estime que les vagues auxquelles le navire devait faire face ont pu largement dépasser celles mesurant de 3,5 à 4,5 mètres signalées par un remorqueur qui se trouvait en eaux profondes au large de Gaspé, dans l’après-midi du 13 décembre.

Malgré des recherches et une opération de sauvetage intensive dans des conditions météorologiques épouvantables, aucune trace du bateau ni de ses trois occupants n'a été retrouvée.

L'équipage du Bout de Ligne, avec, de gauche à droite, Norman O'Connor, propriétaire-capitaine âgé de 40 ans, et les marins Roger Reeves, 30 ans et Gino Cotton, 18 ans Photo : Collection Melvin O'Connor

Comme aucun message de détresse n'a été reçu du bateau et que rien n'indique qu'on ait tenté d'en envoyer un, le BSTBureau de la sécurité des transports du Canada a conclu que le naufrage a sans doute été soudain et rapide.

Du givre, des vagues et une mauvaise stabilité

Selon les hypothèses élaborées par le BSTBureau de la sécurité des transports du Canada  (Nouvelle fenêtre) , la cause la plus probable de la disparition du navire semble liée à des facteurs dynamiques d'une ampleur telle que le navire a été incapable d'y résister .

L’accumulation de glace sur le bateau, une navigation par mer déferlante arrière et des engins de pêche arrimés aux mauvais endroits ont probablement causé une réduction de la stabilité transversale du navire.

Balayé par une lame, Le Bout de Ligne aurait soudainement chaviré.

Aurait-il planté du nez ?

Réginald Cotton est l'une des dernières personnes à avoir parlé avec le capitaine du Bout de Ligne, Norman O’Connor.

À l’automne 1990, l’actuel conseiller municipal de Rivière-au-Renard était aussi parti pêcher au large de la Nouvelle-Écosse.

À la fin de la saison, il avait lui aussi fait escale aux Îles-de-la-Madeleine, et avait essayé de convaincre Norman O’Connor de laisser, comme lui, son navire aux Îles et de rentrer par avion, sans succès.

Selon lui, l'accumulation de givre n’est pas une des causes principales du drame.

J’ai participé à l’enquête du BSTBureau de la sécurité des transports du Canada , et ils ont conclu que c’était par rapport à la glace, mais c’est impossible. Réginald Cotton, pêcheur et conseiller municipal de Rivière-au-Renard

Il explique que les vents du sud-est qui ont remplacé les vents du nord-ouest durant la nuit du 13 décembre n’auraient pas pu causer une telle accumulation de givre sur le navire.

Il peut y avoir eu un peu de glace, mais pas assez pour endommager le bateau au point de le mettre en danger , estime-t-il.

Selon Réginald Cotton, le manque de stabilité du navire aurait été causé par des stabilisateurs brisés et par des réservoirs d’eau et de fioul peu remplis.

Avec la mer dans le derrière et un manque de stabilité, probablement qu’il a dû surfer, puis qu’il a dû planter du nez. [Avec] ces bateaux, ça faisait ça. Réginald Cotton, pêcheur et conseiller municipal de Rivière-au-Renard

À moins qu’un chalut accroche l’épave du Bout de Ligne, on ne saura jamais ce qui est arrivé , conclut-il, résigné.

Un automne maudit

Les communautés de Cap-des-Rosiers et de Rivière-au-Renard ont été affligées par la perte de trois des leurs : le capitaine du Bout de Ligne, Norman O’Connor, 40 ans, et les marins Roger Reeves, 30 ans et Gino Cotton, 18 ans.

Quelques jours plus tard, un naufrage a cette fois frappé les Îles : le chalutier Nadine, de la compagnie Madelipêche, a sombré à une dizaine de milles au large des Îles-de-la-Madeleine.

Sept marins et une biologiste sont disparus en mer. Seuls le capitaine, Robert Poirier, et son frère Serge, homme de pont, ont survécu au drame.