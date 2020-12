Équipe Canada junior : Lukas Cormier compte bien se reprendre

Vendredi, le défenseur originaire de Sainte-Marie-de-Kent, au Nouveau-Brunswick, a fait partie du dernier groupe de joueurs retranchés du camp de sélection.

J'ai encore l'année prochaine , rappelle le hockeyeur de 18 ans.

Ça me fait un autre but pour l'année prochaine et quelque chose que je veux atteindre. Je vais regarder tout le monde et je leur souhaite la meilleure des chances , a-t-il mentionné samedi.

Le Championnat mondial de hockey junior commence le 25 décembre à Edmonton.

L’entraîneur de la sélection canadienne, André Tourigny, a fait valoir qu’il y avait beaucoup de talent au sein de l’équipe cette année et que ses choix n’ont pas été faciles.

Le camp à Red Deer, en Alberta, a été éprouvant pour d’autres raisons. Il a été interrompu par la découverte des cas de COVID-19. L’équipe a été mise en quarantaine et des joueurs ont été renvoyés à la maison.

Lukas Cormier, des Islanders de Charlottetown, au match des meilleurs espoirs le 16 janvier 2020 à Hamilton. Photo : Getty Images / Vaughn Ridley

Lukas Cormier rejoindra dans quelques semaines les Islanders de Charlottetown de Ligue de hockey junior majeur du Québec ( LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec ), dont le prochain match est prévu pour le 7 janvier face aux Wildcats de Moncton.

L'Acadien a été repêché il y a quelques mois par les Golden Knights de Vegas de la Ligue nationale de hockey ( LNHLigue nationale de hockey ), et sa soeur, Dominique Cormier, s’apprête à rejoindre en 2021 l’équipe de hockey des Tigers de l'Université de Princeton, aux États-Unis.

Équipe Canada junior : nombre record de joueurs de l’Atlantique

Au cours des récentes représentations du Championnat mondial de hockey junior, les provinces de l'Atlantique ont réussi à ajouter leur touche locale au groupe de joueurs du Canada. Mais jamais autant que cette année.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Justin Barron (au centre) jouant pour le Canada au tournoi de la coupe Hlinka-Gretzky, une compétition pour les moins de 18 ans, le 11 août 2018 à Edmonton. Photo : La Presse canadienne / Codie McLachlan

Pour la première fois de l'histoire du tournoi, quatre joueurs originaires des provinces de l'Atlantique ont réussi à se tailler une place au sein de l’effectif de 25 joueurs de la formation canadienne.

Ce sont les attaquants terre-neuviens Dawson Mercer et Alex Newhook, le défenseur néo-écossais Justin Barron et le défenseur Jordan Spence, de l’Île-du-Prince-Édouard.

Avec les renseignements de François Le Blanc et de La Presse canadienne