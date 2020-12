Pas de miracle de Noël pour les commerçants du marché By

En cette période qui devrait être la plus achalandée de l'année, les entreprises du marché By tentent d'éviter le pire. Malgré tout, d'autres fermetures sont à prévoir, dont celle d'une quincaillerie du quartier.

À moins de deux semaines de Noël, la pandémie continue de faire la vie dure aux commerçants du marché By. Ce dimanche fait toutefois exception. Quelques personnes sillonnent les rues du marché, question de faire leurs derniers achats de Noël, peut-être.

Le marché By vit un mauvais quart d'heure depuis le début de la pandémie. Les fermetures se multiplient et les coûts pour y rester s'accumulent en une montagne qui devient vite insurmontable pour plusieurs.

Ça me coûte chaque mois 35 000 $ pour juste le loyer, plus le chauffage et l’électricité , fait valoir le propriétaire du Moulin de Provence, Claude Bonnet.

En plus des coûts fixes qui s'additionnent, la baisse de revenus est considérable.

C'est un désert total au niveau touristique [...] Les gens ont quitté le centre-ville, tous les bureaux sont fermés. Claude Bonnet, propriétaire du Moulin de Provence

Avec l'annulation de plusieurs activités en raison de la pandémie, M. Bonnet estime que le centre-ville risque d'être terriblement calme pour un temps.

Le Moulin de Province est situé sur la rue York dans le marché By. Photo : Radio-Canada

Le marché compétitif et les loyers exorbitants sont des problèmes qui perdurent depuis plusieurs années, selon le conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury.

Il y a une petite section dans le cœur du marché où il y a un meilleur contrôle, où c’est plus abordable, mais le reste, c’est vraiment la compétition du marché , avance-t-il en entrevue.

L'impact financier de l'absence des touristes et des étudiants sur les commerces du marché By est important, c'est pourquoi M. Fleury encourage les citoyens à acheter local.

Ça va être une période difficile , souligne-t-il. Évidemment, plusieurs font leurs sous maintenant, alors c’est important de les appuyer dans vos achats de Noël.

D'autres fermetures

Dans les prochains jours, la seule quincaillerie du marché fermera ses portes. Trudel Home Hardware a annoncé la fermeture de sa boutique de la rue George.

Dan Clein, un résident, a choisi le marché By il y a neuf mois pour ses commerces de proximité. Les fermetures comme celle de la quincaillerie le bouleversent.

Dan Clein soutient qu'une entreprise comme la quincaillerie Trudel est d'une importance cruciale pour le quartier. Photo : Radio-Canada

Il y a trois jours, je suis venu chercher des vis et on m’offert 20 % de rabais, je leur ai demandé pourquoi et on m’a répondu que le magasin fermait , raconte-t-il en entrevue. Il s'agit d'une grande perte pour lui puisque la quincaillerie la plus près se trouve à un kilomètre et demi de chez lui.

Je vais devoir marcher plus longtemps ou conduire. Dan Clein, résident du marché By

M. Clein est déçu de perdre un commerce local, mais aussi toute l'expertise qui y était proposée.

De son côté, Claire Lauzon, la propriétaire de Ma cuisine a le vent dans les voiles, mais elle se prépare à ce que la tempête se lève. On a un peu peur pour l’hiver donc je suis contente qu’il y ait des programmes si jamais ça empire , confie-t-elle.

On espère qu'en janvier-février, les gens vont continuer d’encourager les boutiques locales , se souhaite-t-elle.

Avec les informations d'Antoine Trépanier