Des commerçants souhaitent redonner aux suivants

La pandémie a permis à certains commerces de faire des affaires en or dans les derniers mois. C'est le cas notamment des boutiques de piscines et de spas qui ont vu une hausse marquée de leur clientèle, au point d'être parfois en rupture de stock.

Le copropriétaire de Sima Pro de Jonquière, Jean-Denis Larouche, peut en témoigner.

Que ce soit sur l'entretien des piscines, sur les spas, sur les installations, on a fait une belle année effectivement , reconnaît-il.

Parce que tous n'ont pas eu cette chance, les quatre copropriétaires du commerce souhaite redonner à ceux pour qui la pandémie a été plus difficile.

On sait qu'on fait partie des privilégiés, on regarde les nouvelles et il y a des entreprises qui sont fermées et qui n'ont pas la chance d'opérer comme nous , affirme Jean-Denis Larouche, qui ajoute que son entreprise a elle aussi reçu de l'aide au début de la première vague, en mars dernier.

Les propriétaires ont choisi quatre associations caritatives qui leur tiennent à coeur, soit le Centre de prévention du suicide 02, le Havre du fjord, l'organisme Aide-Parents Plus et La Maison d’Éloïse. Un cinquième organisme sera choisi par le public par le biais d'un sondage lancé sur la page Facebook de l'entreprise.

La population a jusqu'au 15 décembre pour voter pour le cinquième organisme et dès le lendemain, ils recevront tous un chèque de 1000 $, juste avant les fêtes de Noël.

On s'est promis d'aller personnellement visiter les cinq organismes choisis. On va aller leur remettre un chèque en mains propres , affirme Jean-Denis Larouche.

Avec les informations de Flavie Villeneuve.