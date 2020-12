Un concert de Noël à saveur historique pour le Comité de l’orgue de Val-d’Or

Les Soeurs de L’Assomption, qui sont à l’origine de la création de l’Académie Saint-Sauveur, sont aussi celles qui ont permis à Val-d’Or de se doter d’un orgue de concert de qualité supérieure, en 2017.

Pour Douglas Simpson, président sortant du comité de l’orgue, le concert de ce soir sera une occasion de tracer un lien historique entre les deux événements, avec la participation d’une classe de 4e année de l’école Saint-Sauveur. Il se réjouit aussi que le concert puisse avoir lieu, malgré le contexte de la pandémie.

On sait à quel point Noël c’est un temps spécial où on a besoin de retrouver nos traditions même si on est tellement bousculés par la COVID. On s’est posé la question. Est-ce que ça en vaut la peine? Rapidement on s’est dit oui, encore plus. On est reconnaissant de pouvoir y arriver même si ça nous force à faire les choses de façon différente.

Quelque 200 personnes pourront assister au concert à l’église Saint-Sauveur, mais il sera aussi possible de le visionner en direct, à 19h, via Facebook.

Orgue, église Saint-Sauveur, Val-d'Or Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

En plus des chants des élèves de 4e, le concert de Noël intégrera des musiciens du Conservatoire.

Ça va être un concert assez éclectique, pour montrer à quel point l’orgue est versatile et peut permettre à chaque participant de contribuer à sa splendeur, précise l’organiste Marc-Frédéric Indorf. Notre mission est de promouvoir et faire valoir l’orgue dans la communauté valdorienne et abitibienne. Incorporer les élèves nous semble tout à fait pertinent et logique.

L’enseignante Chantale Fiset promet que ses élèves seront prêts à relever ce défi.

Ils se pratiquent tous les jours, raconte-t-elle. Ils apprennent des techniques de voix et ils prennent ça au sérieux. Ils ont hâte.

80 ans d’histoire

Pour l’école Saint-Sauveur, ce concert est la première activité en lien avec le 80e anniversaire de l’établissement.

Plusieurs autres projets sont sur la table au cours de l’année scolaire, comme une exposition de photos historiques, la fabrication de jouets et, si possible, une parade d’époque à la fin de l’année scolaire.