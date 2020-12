Hausse de taxes à Rimouski : l'approche différente de villes comparables

Cette augmentation passe mal alors que plusieurs villes de la taille de Rimouski ont opté pour un gel de taxes municipales en 2021, en contexte de pandémie.

Eux, ils ont eu la décence de faire un gel de taxes parce qu'on vit une situation pandémique hors du commun , commente Guillaume Sirois, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rimouski-Neigette.

Depuis quelques années, dans chacun de ses budgets, Rimouski se compare avec d'autres villes de taille semblable.

L'exercice vise à démontrer que les taxes municipales sont peu élevées à Rimouski, soit une soixantaine de dollars de moins qu'à Saint-Eustache et jusqu'à près de 900 $ de moins par rapport à Chateauguay.

Pour 2021, on constate un gel presque partout dans les villes comparables citées dans le budget rimouskois et même avec une ville un peu plus grande, comme Blainville, ou un peu plus petite, comme Boucherville.

On se devait d'offrir un répit aux résidents et entrepreneurs qui composent depuis plusieurs mois avec les impacts de cette pandémie , a expliqué le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay.

Le maire de Châteauguay, Pierre-Paul Routhier, a abondé dans le même sens. La décision de geler les taxes tient compte du contexte socioéconomique difficile de 2020 et de ce qui se présage en 2021 , a-t-il commenté.

Montréal, Québec et Laval ont elles aussi voté des budgets sans augmentation de taxes.

Mais la situation n'est pas uniforme partout. Les contribuables de la quatrième plus grande ville du Québec, Gatineau, devront assumer une augmentation de 2,1 % et ceux de Saguenay, autre capitale régionale, une hausse de 1,9 % comme à Rimouski.

À Matane, les citoyens devront payer 2,3 % de plus en taxes municipales en 2021.

Rencontré par hasard en fin de semaine, le candidat à la mairie de Rimouski, Guy Caron, s'est montré prudent. Tout au plus, il dit ne pas savoir, comme tous les citoyens, les raisons qui ont poussé les élus à voter ce budget.

Quant au maire Parent, il a déjà expliqué que ce budget est réaliste et que les Rimouskois s'en tirent très bien au plan fiscal.

Oui, on augmente notre taux de taxation, mais il faut se rappeler qu'à Rimouski, on est la ville avec le plus bas taux de taxation de toutes les villes semblables au Québec , a-t-il répété.

La facture pour une résidence moyenne est d'un peu plus de 2500 $.

