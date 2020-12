La Première Nation de Shamattawa reçoit plus de soutien militaire face à la COVID-19

Le chef de la Première Nation de Shamattawa, Eric Redhead, a déclaré que des membres des Forces armées canadiennes sont arrivés samedi dans la communauté isolée du nord du Manitoba, et que d'autres devraient arriver plus tard dans la journée.

Selon le chef, la communauté de Shamattawa, située dans le nord du Manitoba, a connu un pic de cas de COVID-19, avec environ 25 % des personnes vivant dans la réserve qui sont déclarées positives.

C'était très émouvant. J'ai senti un soulagement non seulement pour moi, mais aussi pour les membres de la communauté. J'ai retenu mes larmes parce que je savais que notre peuple avait besoin de soins de santé et que c’était en train d’arriver , a-t-il déclaré dans une interview accordée à CBC samedi soir.

Le même jour, le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, publiait également sur Twitter que des renforts additionnels sont bien arrivés dans la Première Nation de Shamattawa.

Eric Redhead a mentionné que l'équipe mettra en place des unités d'isolement dans l'école de la communauté pour aider à des tâches diverses, telles que la livraison d'épicerie en porte-à-porte, les contrôles de bien-être et la recherche de contacts. Les militaires travailleront aux côtés des membres de la patrouille du Clan de l'Ours, de la Croix-Rouge canadienne et du chef et du conseil de Shamattawa, a déclaré M. Redhead.

Le chef, qui a demandé pour la première fois un soutien militaire le 30 novembre, a déclaré qu'il s'attendait à l'arrivée de 30 militaires supplémentaires dimanche. Il a ajouté qu'ils apportent des équipements de protection individuelle, des fournitures médicales et, espérons-le, des motoneiges.

Ce dernier a ajouté qu'en date de vendredi, il y avait 323 cas positifs identifiés, mais il soupçonne que le nombre est plus élevé en raison des difficultés à faire passer des tests aux personnes.

Près de 60 militaires attendus d'ici dimanche

Un porte-parole de l'armée a déclaré que d'ici dimanche, le contingent déployé à Shamattawa, comptera près de 60 personnes.

Dix-sept d'entre elles - dont des infirmières, des techniciens médicaux et un membre des services généraux - constitueront une équipe d'assistance médicale polyvalente qui établira et dotera en personnel une zone d'isolement alternative dans la communauté, a déclaré le porte-parole. Ces membres sont issus du 1er groupe des services de santé des Forces canadiennes à Edmonton.

Environ 40 autres personnes envoyées à Shamattawa aideront à établir cette zone d'isolement et seront redéployées une fois que cela sera fait, a déclaré le porte-parole.

Ces militaires s'ajouteront aux six Rangers canadiens et à un instructeur de Rangers canadiens de Winnipeg qui ont été envoyés à Shamattawa plus tôt pour soutenir la communauté, a déclaré le porte-parole.

Les militaires déployés dans la communauté du nord aideront également les autorités locales à soutenir les personnes isolées, à fournir un soutien général là où il est nécessaire et à intégrer le personnel au poste de commandement du centre local des opérations d'urgence, a déclaré le porte-parole.

La communauté la plus touchée

Au Manitoba, la communauté la plus touchée actuellement est Shamattawa , a déclaré vendredi le Dr Brent Roussin, responsable de la santé publique de la province.

Le Dr Roussin a annoncé vendredi 447 nouveaux cas de COVID-19 dans toute la province, dont plus de 100 à Shamattawa.

Le chef Eric Redhead a déclaré que le taux de positivité des tests dans sa réserve oscillait entre 70 et 80 %.

Une aînée atteinte de la COVID-19 a dû être transportée par avion à Winnipeg, où elle est en soins intensifs, a déclaré M. Redhead. Les 15 membres de la maison de retraite surpeuplée sont porteurs du virus.

Quand vous avez tant de gens qui vivent dans un espace confiné, c'est un excellent terrain de reproduction pour ce virus , a-t-il dit.

Avec les informations de Austin Grabich