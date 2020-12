Les grands électeurs officialiseront lundi la victoire de Joe Biden

Composé d’élus, de politiciens et de partisans, le Collège électoral, qui compte actuellement 538 grands électeurs, se réunira pour approuver les résultats de l'élection présidentielle du 3 novembre. Il s’agit d’une formalité administrative et il est rare que les grands électeurs aillent à l’encontre des votes enregistrés dans leur État.

Et selon les résultats finaux, Joe Biden et sa colistière Kamala Harris sont désignés vainqueurs, avec plus de 7 millions de voix et une marge projetée de 306 voix pour Joe Biden, soit bien au-delà des 270 voix nécessaires, contre 232 voix pour Donald Trump.

Mais l’actuel locataire de la Maison-Blanche ne l’entend pas de cette oreille et continue de crier à la fraude électorale.

Je suis inquiet que les États-Unis aient un président illégitime , déclarait encore samedi M. Trump en entrevue à Fox News. Ce n’est pas une élection serrée. Nous avons largement gagné la Georgie, la Pennsylvanie et le Wisconsin.

Plaintes et pressions

Faisant état de fraudes massives sans toutefois en apporter la preuve, Donald Trump et ses alliés ont lancé une cinquantaine de plaintes dans tout le pays et exercé de nombreuses pressions sur les autorités responsables du dépouillement. Avant même le 3 novembre, le milliardaire républicain avait d'ailleurs déjà assuré que le scrutin serait truqué .

Un discours présidentiel qui a fait mouche auprès d'une partie de la population américaine. Selon un sondage de l'Université Monmouth du New Jersey, un tiers des Américains considérait que Joe Biden devait sa victoire à des fraudes, un chiffre qui monte jusqu'à 77 % chez les électeurs de Donald Trump.

Mais les juges, y compris ceux de la Cour suprême, et les élus locaux, même républicains, n'ont pas cédé aux pressions du clan Trump.

Impasse judiciaire

Le président républicain a subi samedi une énième défaite judiciaire lorsque le juge Brett Ludwig – qu'il a lui-même nommé – a rejeté sa demande d'ordonner à l'Assemblée législative du Wisconsin, dominée par les républicains, de lui attribuer la victoire au scrutin présidentiel.

La juge a déclaré que les arguments présentés par les avocats de M. Trump échouaient en droit et en fait. Joe Biden a bien remporté le Wisconsin par environ 20 600 voix, une marge de 0,6 % qui a résisté au second dépouillement demandé par Trump dans les comtés de Milwaukee et de Dane.

Un revers qui n’a pas tardé à attiser la colère de partisans de Donald Trump. Ils sont encore nombreux à abonder dans le sens de Donald Trump et à manifester.

Manifestations violentes

Plus d'un mois après l'élection de Joe Biden, plusieurs manifestations se sont tenues samedi à travers le pays pour réclamer quatre ans de plus de présidence Trump et dénoncer encore, sans preuve, des fraudes massives à la présidentielle.

Des rassemblements ont notamment eu lieu dans la capitale américaine, ainsi qu'à Olympia dans l'État de Washington, à Atlanta, à Saint Paul au Minnesota, et dans de plus petites villes, notamment du Nebraska et de l'Alabama. Des échauffourées ont éclaté en plusieurs lieux entre manifestants et contre-manifestants.

Cinq personnes ont été blessées au cours de ces manifestations, dont quatre grièvement à l'arme blanche et une par balle.

Dans la ville de Washington, quatre personnes ont été poignardées et hospitalisées samedi avec de graves blessures, selon les services d'urgence de Washington D.C. Selon le quotidien The New York Times, 23 personnes ont été arrêtées durant la journée de samedi.