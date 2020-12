Les cabanes à sucre de la région appréhendent le printemps 2021

Le printemps prochain, je prévois qu’il nous sera interdit d'accueillir à nouveau des gens , indique Guy Marcotte le propriétaire de la Sucrerie du Terroir, située à Val-des-Monts. D'ailleurs, plusieurs autres producteurs acéricoles vivent cette même incertitude.

M. Marcotte soutient que la campagne de vaccination contre la COVID-19 ne sera pas suffisamment avancée pour permettre aux cabanes à sucre de fonctionner comme elles le faisaient avant la pandémie.

Guy Marcotte est le propriétaire de la Sucrerie du Terroir. Il souhaite que son entreprise perdure pour plusieurs années encore. Photo : Radio-Canada / Renaud Patry

Au printemps dernier, la saison des sucres a été particulière selon le propriétaire. La dernière [saison] fut quelque peu catastrophique, mais nous a tout de même permis de passer à travers et de découvrir de nouveaux créneaux , mentionne-t-il.

À la Sucrerie du Terroir, on s'est rapidement tournée vers la livraison à domicile de plusieurs milliers de repas et de produits d'érable pour limiter les dégâts de la pandémie. On a été surpris du succès qu’on a connu si rapidement , confie M. Marcotte.

On prévoit refaire de même en 2021, comme la pandémie n'est pas en voie de se terminer.

Si les gens ne peuvent pas venir à la cabane à sucre, la cabane à sucre ira chez eux. Guy Marcotte, propriétaire de la Sucrerie du Terroir

Des chiffres catastrophiques

Le Québec compte plus de 7 400 producteurs de sirop d'érable. Parmi eux, 200 producteurs ont également un permis pour servir des repas traditionnels.

Stéphanie Laurin est propriétaire du Chalet des érables et fondatrice de l'Association des salles de réception et érablières du Québec. Cette dernière indique avoir mis sur pied l'association pour former un réseau d'entraide et d'informations quant à l'aide gouvernementale disponible en réponse à la COVID-19.

Un sondage mené auprès des 200 érablières de l'association, 44 d'entres elles ont déjà mis la clé sous la porte, 16 ont été mises en vente et 50 sont en voient de se modifier pour ne plus servir de repas .

Les chiffres sont déjà catastrophiques, mais il n’est pas trop tard pour certains d’entre nous , fait remarquer Mme Laurin qui estime que son secteur a été oublié par le gouvernement. L'association réclame plus d'aide financière depuis le mois de juillet afin de préserver une partie de l'ADN du Québec .

J'en avais les larmes aux yeux de savoir que ce patrimoine-là allait possiblement s’éteindre en raison de la COVID. Stéphanie Laurin, propriétaire du Chalet des érables

Un constat qui est très désolant dans le sondage, c’est que 37 établissements feraient faillite sans saison des sucres prochaine et sans aide du gouvernement , soutient également Mme Laurin. Après le prochain printemps, on risque d’être moins de 50 établissements encore vivants.

Cette dernière demande également au gouvernement de faire une prédiction quant au printemps 2021 afin que les propriétaires de cabanes à sucre puissent se préparer en conséquence.

Avec les informations de Marielle Guimond