Une thérapie dans la nature offerte aux travailleurs de la santé

La Fondation espère que sa campagne de Thérapie par la Nature, une dose régulière de nature et méditation, peut profiter aux 10 000 travailleurs de la santé.

Les travailleurs de première ligne et la nature nous ont gardés en bonne santé cette année , explique Andy Day, directeur général de la Fondation. Nous avons donc voulu redonner au personnel de la santé.

Une tradition japonaise

Les bains de forêt sont une tradition japonaise qui date des années 80. La thérapeute par la nature Ronna Schneberger décrit cette pratique comme une connexion méditative avec la nature .

Les sessions guidées peuvent se terminer avec une cérémonie du thé dans la nature. Photo : B.C. Parks Foundation

Lorsque vous pouvez ralentir au rythme de la nature, votre corps peut alors se calibrer et votre système nerveux peut se calmer. Ronna Schneberger, présidente, Conseil canadien de l’Association des thérapeutes de nature et de forêt

Selon des études scientifiques affichées sur le site web de la Fondation des parcs, « le temps passé dans la nature peut améliorer les fonctions immunitaires et l’espérance de vie et réduire les risques de maladies du coeur, de dépression, d’anxiété et d’obésité ».

Ensemble dans la nature

Pour respecter les restrictions et protéger les membres d’un groupe, la Fondation offre des sessions guidées de 90 minutes en ligne.

L'infirmier Paul Grannon affirme qu'établir une connexion avec la nature et avec d'autres professionnels de la santé à l'extérieur du milieu de travail est une expérience qui lui permet de se ressourcer et de sentir un calme intérieur. Photo : Paul Grannon

Les participants choisissent l’endroit naturel de leur choix, que ce soit un parc, une forêt ou leur cour, puis se connectent à la session guidée par Zoom.

Un thérapeute de nature les dirige dans une série de méditations qui se terminent par un cercle de partage virtuel.

Les sessions sont offertes gratuitement aux médecins et infirmiers de la Colombie-Britannique de la mi-janvier 2021 à la fin du printemps 2021.

D’après des informations de Margaret Gallagher.