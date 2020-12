Un Jogging du Père Noël virtuel à Alma

La météo n'a pas refroidi les ardeurs des organisateurs du Jogging du Père Noël, mais la pandémie a obligé les centaines de coureurs et marcheurs qui prennent normalement part à cette activité à s'adapter.

La neuvième édition de cet événement au profit de Moisson d'Alma s'est déroulée de manière virtuelle, même si plusieurs ont fait quelques pas de course, déguisés pour l'occasion.

Quatre points de collecte avaient été mis en place sur le territoire d'Alma pour recueillir le plus de dons possibles. Le coorganisateur de l'événement, François Hudon, espère atteindre un nouveau record de générosité.

L'an passé, on avait environ 6000 $ en dons et en denrées, alors on espère dépasser ça cette année , assure-t-il.

Ces dons seront les bienvenus à l'aube de la période des Fêtes, d'autant que les demandes d'aide alimentaire ont augmenté cette année.

C'est un apport très important , rappelle la coordonnatrice de Moisson d'Alma, Annie-Claude Tremblay.

Le Jogging du Père Noël ne dure qu'une journée, mais la collecte de dons est loin d'être terminée.

Moisson d'Alma aide des familles de la région 52 semaines par année et a toujours besoin de denrées non périssables.