Ottawa passe la barre des 9000 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie

Il s’agit de la hausse quotidienne la plus importante depuis le 29 novembre dernier quand 79 nouveaux cas étaient enregistrés.

Cela porte à 9057 le nombre de cas confirmés de coronavirus dans la capitale nationale depuis le début de la pandémie.

Plus de 8200 personnes sont rétablies alors que 388 sont toujours atteintes de la maladie.

Le bilan de SPOSanté publique Ottawa s’alourdit également d’un décès supplémentaire. Maintenant, 385 personnes sont décédées des suites de la COVID-19.

Deux personnes se retrouvent actuellement dans une unité de soins intensifs, et 24 autres sont hospitalisées.

Dans l’ensemble de l’Ontario, 1677 cas supplémentaires ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures. Seize décès de plus ont aussi été rapportés par la santé publique.

Rappelons qu’une première livraison du vaccin de Pfizer-BioNTech devrait arriver en Ontario lundi, dont la moitié sera distribuée à Ottawa. Les premières doses arriveront au pays dimanche soir.

Moins de cas en Outaouais

De son côté, l’Outaouais voit son nombre de nouveaux cas quotidiens à la baisse pour une deuxième journée d'affilée.

Vingt-six cas de plus ont été enregistrés comparativement à 38 samedi et 75 vendredi. Au total, 3972 personnes ont contracté le virus dans la région.

Les plus récentes données de la province du Québec ne rapportent pas de décès de plus dans la région. On compte toujours 92 décès.

Le Québec compte de son côté 1994 nouveaux cas de coronavirus sur son territoire ainsi que 33 décès de plus.