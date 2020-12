4 millions de dollars octroyés par le CIUSSS au privé faute de main-d'œuvre en santé

Les agences de placement privées font des affaires d'or dans la région. Leurs revenus ont explosé depuis le début de la pandémie. Elles ont empoché plus de 4 millions de dollars entre le 1 er avril et le 17 novembre pour prêter main-forte aux différentes installations du réseau de la santé dans la région, un montant supérieur aux trois dernières années réunies.

La direction du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a dû se tourner massivement vers le privé pour combler le manque de préposés aux bénéficiaires, d’infirmières et d’infirmières auxiliaires depuis le début de la pandémie, a appris Radio-Canada.

Si la pénurie de main d'œuvre en santé touche la région depuis plusieurs années, il est clair que le recours aux agences de placement privées a considérablement augmenté ces derniers mois.

Le CIUSSS MCQ a dépensé 4 millions cette année auprès des agences privées soit nettement plus que les trois années précédentes combinées. Photo : Radio-Canada

Les besoins exponentiels de main-d'œuvre, particulièrement au niveau des infirmières, infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires, nous ont forcé à se tourner vers les agences de placement davantage depuis mars , répond par voie de courriel, l'agente de communications au CIUSSS MCQ, Kellie Forand.

C’est que le réseau manque cruellement de personnel pour répondre aux besoins des patients, notamment dans les CHSLD et pour le soutien à domicile. À cela s’ajoutent de nouveaux besoins en raison de la crise sanitaire : unités COVID, cliniques de dépistage, équipes épidémiologiques à la santé publique, surveillance à l’entrée de chaque installation.

La direction du CIUSSS MCQ attribue aussi le recours massif aux agences privées au fait que le personnel ne change plus constamment d’installations, en raison de la pandémie. Les équipes volantes de préposés aux bénéficiaires et d’infirmières se déplacent moins, voire plus du tout.

Ça a augmenté les besoins d'effectifs dans plusieurs installations. Sans les équipes volantes qui venaient pallier les quarts de travail manquants au sein de nos équipes, nous avons dû recourir à du personnel d'agences , continue par voie de courriel l'agente de communications au CIUSSS MCQ.

Les syndicats préoccupés

Malgré le contexte actuel de la pandémie, le syndicat des professionnelles en soins (FIQ) se dit fort préoccupé de la situation.

Pour nous, c’est des sommes astronomiques. Honnêtement, on s'attendait pas à des chiffres aussi élevés, surtout dans les derniers mois. Nathalie Perron, présidente du syndicat des professionnelles en soin de la Mauricie et du Centre-du-Québec (FIQ)

On comprend ce qui se passe. Par contre, ce sont des sommes astronomiques qui parfois pourraient mieux servir à donner des conditions dans le réseau de la santé et ça c'est préoccupant , déplore Mme Perron.

Le syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et des métiers (CSN), qui représente notamment les préposés aux bénéficiaires, s’interroge aussi sur les sommes versées aux entreprises privées.

Si on est capable de payer plein de personnes au double du salaire, parfois jusqu'à 40 $ de l'heure, bien sûr, ça va pas dans les poches des salariés du privé, mais bien aux personnes qui ont l'entreprise. Bien je pense qu'on serait capable de faire disons un changement de cap , estime le président du syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et des métiers (CSN ), Pascal Bastarache.

Embauches pourtant massives

Ce recours aux agences de placement privé a lieu malgré le travail acharné de recrutement de personnel effectué par la direction du CIUSSS MCQ, ces dernières années et particulièrement ces derniers mois.

Les embauches au CIUSSS MCQ sont en augmentation constantes dans les dernières années. Photo : Radio-Canada

Selon les syndicats des infirmières et des préposés aux bénéficiaires toutefois, ce n’est pas l’embauche qui cause problème, mais le taux d’absentéisme élevé et le nombre important de démissions de leurs membres.

Il y a beaucoup de professionnels en soins qui s'en vont travailler dans des agences pour avoir des conditions meilleures que dans celles du réseau de la santé. Et ça c'est préoccupant parce qu'on draine encore les ressources du secteur public vers le privé , soutient la présidente du syndicat des professionnelles en soin (FIQ).

Pascal Bastarache croit aussi que les sommes utilisées pourraient aider à la rétention des employés en place, qui quittent massivement le réseau vers le privé.

Pendant plusieurs années, la plupart des congés étaient toujours refusés. Les conditions n'étaient pas appliquées. Il y avait beaucoup de problématiques de conciliation famille-travail, donc c'est sur que la personne va dire : "Bien écoutez, non j'arrête, je ne peux plus prendre soin de vous" , explique-t-il.

La direction du CIUSSS MCQ croit aussi que l’absentéisme élevé fait partie du problème.

Certains titres d’emploi ont plus de 20 %, voire plus de 30 % de taux d’absentéisme entre mars et septembre 2020. Les emplois les plus touchés sont les infirmières auxiliaires, les préposés aux bénéficiaires, les sages-femmes et les auxiliaires familiales , précise par voie de courriel Mme Forand.

La direction du CIUSSS MCQ indique travailler pour retenir ses employés.