Les médecins de la Saskatchewan veulent un déploiement rapide du vaccin anti-COVID-19

Les médecins de la Saskatchewan souhaitent qu’il n’y ait pas de retard dans la livraison et la distribution des premières doses du vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNTech dans la province.

Mardi, la province devrait commencer à distribuer 1950 doses du vaccin au fur et à mesure de leur réception dans le cadre d'un projet pilote à Regina.

L’Association médicale de la Saskatchewan (AMS) espère qu’il n’y aura pas de retard dans les opérations, indique sa présidente, la Dre Barb Konstantynowicz

La province souhaite d’ailleurs que la deuxième livraison se fasse aussi à temps afin de pouvoir administrer la deuxième dose aux patients dans un délai de 21 à 28 jours.

Vous devez absolument avoir cette deuxième dose pour acquérir une immunité à long terme , indique la Dre Barb Konstantynowicz.

L'Association médicale de la Saskatchewan (AMS) souhaite volontairement aider à distribuer le vaccin dans la province, selon sa présidente, la Dre Barb Konstantynowicz. Photo : Association médicale de la Saskatchewan (AMS)

La Dre Konstantynowicz croit que le projet pilote à venir fournira aux responsables de la santé des données et des informations essentielles pour le reste du déploiement.

Il s'agit d'un vaccin compliqué à transporter, à gérer et à fournir aux individus , éclaire-t-elle.

Pas de problème de livraison en vue

En outre, le plan de livraison du vaccin prévoit que l’arrivée des doses dépendra de la vitesse de production des laboratoires et des problèmes potentiels de fabrication.

Dans un communiqué, l'Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) déclare avoir reçu la confirmation de Pfizer que les deuxièmes doses requises pour le projet pilote de la Saskatchewan arriveront dans le délai nécessaire de 21 jours .

La directrice des affaires générales de Pfizer Canada, Christina Antonioua, déclare à CBC que la société ne prévoyait pas de problèmes concernant les stocks de vaccins.

Pfizer et BioNTech travaillent en étroite collaboration avec nos fournisseurs pour accélérer la production du vaccin aussi rapidement et sûrement que possible afin de répondre aux besoins tout au long de cette pandémie , explique Mme Antonioua.

Pour l'instant, nous ne prévoyons pas de problèmes d'approvisionnement. Nous exploitons l'un des systèmes de chaîne d'approvisionnement les plus sophistiqués de l'industrie .

En fonction de l'approvisionnement en vaccin, l'objectif de la province est que tous les habitants puissent avoir accès au vaccin là où ils vivent ou travaillent , avec des plans pour des cliniques de vaccination de masse et une distribution par les canaux de santé habituels.

La présidente de l’ AMSAssociation médicale de la Saskatchewan espère que le système de santé de la Saskatchewan serait capable de faire face à tout retard ou problème logistique qui pourrait survenir en cours de route.

Ce sont des questions qui seront au centre des préoccupations de nos médecins et de nos collègues de la santé publique, qui déterminent ensuite les prochaines étapes à suivre.

Les premiers à être vaccinés

La première phase du plan de distribution du vaccin de la province se concentrera sur les travailleurs de la santé, les résidents âgés des maisons de soins, les personnes âgées de plus de 80 ans et les résidents des communautés isolées du nord de la province.

La seconde phase du déploiement du vaccin en direction de l'ensemble de la population devrait débuter en avril 2021.

La Saskatchewan affirme qu’elle recevra 202 052 doses de vaccin pendant le premier trimestre de 2021.

En début de semaine, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a encouragé les habitants de la province à se faire vacciner. M. Moe souligne que si le gouvernement de la Saskatchewan a l’obligation de distribuer le vaccin rapidement et en toute sécurité , le public a également un rôle à jouer.

Nous devons tous nous faire vacciner. Pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres et pour ceux qui nous entourent , indique-t-il. C'est la façon de faire de la Saskatchewan et c'est ainsi que nous protégerons ceux qui nous entourent et que nous finirons par retrouver une vie normale.

L’ AMSAssociation médicale de la Saskatchewan fait part de sa disponibilité à aider dans la distribution du vaccin dans la province, selon sa présidente.

Avec les informations de Morgan Modjeski