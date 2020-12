Six nouveaux cas de COVID-19 et huit rétablissements en Nouvelle-Écosse

Huit rétablissements ont entretemps été observés chez des personnes qui avaient contracté le virus, ce qui fait légèrement diminuer, de 61 à 59, le nombre de cas actifs de COVID-19 connus des responsables de santé publique en Nouvelle-Écosse.

Des six nouveaux cas signalés dimanche, la moitié sont chez des personnes habitant dans la zone centrale de la province, qui comprend la capitale, Halifax. Ces trois personnes ont eu des contacts étroits avec des cas déjà signalés, précise le gouvernement.

Deux nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés dans l’est de la province, et un dans l’ouest. Deux de ces infections sont liées à des voyages hors du Canada atlantique. Une autre personne ayant contracté la maladie est un contact étroit d’une personne déjà atteinte.

Aucune des personnes atteintes de la COVID-19 en Nouvelle-Écosse n’était hospitalisée dimanche.

Restrictions par endroits jusqu’au 16 décembre

Des restrictions ciblées sont toujours en vigueur  (Nouvelle fenêtre) dans la région métropolitaine d’Halifax et certaines collectivités du comté de Hants. Imposées fin novembre à la suite d’une augmentation rapide et importante des cas de COVID-19 à Halifax, elles visent à limiter les rassemblements et ont forcé la fermeture, notamment, des salles de manger des restaurants, des bars et des gyms.

Ces restrictions doivent prendre fin mercredi 16 décembre, à moins d’avis contraire du gouvernement provincial dans les prochains jours.