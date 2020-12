Des médicaments pour le diabète trop cher pour certains Manitobains

Frances Matlock a perdu deux de ses emplois lorsque des ordonnances sanitaires ont fermé un grand nombre d’entreprises. La mère de deux enfants, dont un bébé de deux mois, a habituellement trois emplois. Il ne lui en reste plus qu’un.

Elle a perdu l’emploi à temps partiel qui lui fournissait une assurance maladie en mars. C’est ce régime d’assurance qui lui permettait d’acheter les médicaments requis pour le diabète de son fils de neuf ans. Il s’est écoulé le mois dernier.

Je me suis rendue à la pharmacie et c’était un sacré choc , lance Frances Matlock. L’insuline et d’autres équipements nécessaires pour son fils lui ont coûté 390 $ ce jour-là.

J’ai dû faire le tour de l’épicerie et remettre toutes mes provisions afin de pouvoir acheter les médicaments. C’était très difficile à ce moment-là, j’ai presque pleuré dans une épicerie pendant la pandémie , affirme-t-elle.

Diabète Canada a effectué un sondage en juin, et celui-ci suggère que des inquiétudes autour du coût des médicaments sont communes en ce moment.

La directrice générale des affaires fédérales de Diabète Canada, Kim Hanson, indique que le coût des médicaments peut atteindre 15 000 $ par année pour les personnes qui n’ont pas de régime d’assurance.

Un nombre important de Canadiens qui ont le diabète rapporte qu’il est encore plus difficile que d’habitude de répondre à leurs besoins [liés au diabète] , dit-elle.

Le régime d'assurance-médicaments de la province se base sur le revenu, et pour l’année fiscale de 2020-2021, la déclaration de revenus du demandeur de 2018 est utilisée pour déterminer le coût de leur franchise.

Un porte-parole de la province indique que si le revenu du demandeur a baissé de plus de 10 % en 2020, par rapport à 2018 , il peut demander une réduction de sa franchise.

Lorsque Frances Matlock a appelé la province pour savoir quelle serait sa franchise, on lui a indiqué qu’il serait de 3500 $. Elle pense que ça lui prendra six mois de travail avant de pouvoir épargner cette somme.

Son travail saisonnier pendant l’été a aussi été annulé, puisqu’il dépend de grands événements qui rassemblent beaucoup de monde. Ceux-ci sont proscrits par les autorités sanitaires.

Elle retient un emploi à temps plein qu’elle aime, mais ce n’est pas suffisant pour payer ses dépenses essentielles et les médicaments pour le diabète de son fils. Son mari lutte contre un cancer et ne peut pas travailler.

C’est devenu un vrai défi , dit-elle.

Frances Matlock souhaite que la province trouve une manière de fournir des médicaments pour le diabète moins cher aux familles qui éprouvent des troubles financiers.

