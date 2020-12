Les taxis torontois demandent à la Ville l’annulation des frais de licence

Le conseil municipal de Toronto devrait débattre de cette possibilité lors de sa dernière réunion de l'année, le mercredi 16 décembre.

Un rapport soumis au conseil présente une multitude d’options pour aider l'industrie, incluant celle d’un moratoire de 12 mois sur les frais de licence commerciale.

Ces licences coûtent plus de 1100 $ par an. Des frais obligatoires qui pourraient constituer un coup dévastateur après des mois de mauvaises affaires.

Ça aiderait, tout simplement , soutient Thomas Spanidis, le propriétaire-exploitant d'un taxi de la compagnie Co-op Cabs, c'est un clou de moins dans le cercueil .

Baisse de la demande

Les chiffres précis sur l'utilisation des taxis ne sont pas disponibles, mais diverses estimations tendent à prouver que l’industrie se trouve dans une situation financière grave.

La compagnie Beck Taxi affirme qu’elle exploitait environ 1800 véhicules avant le début de la pandémie. Lors de la première vague et du confinement en mars, ce chiffre est tombé à 300 véhicules. Il a depuis rebondi à environ 1200, selon la responsable des opérations Kirstine Hubbard.

Un taxi Beck Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Le service de transport adapté Wheel-Trans de la Commission de transport de Toronto (CTT), fait appel à des services de taxis pour desservir certains de ses usagers. Mais ce mois-ci, son volume de courses se situe entre 35 % et 40 % de son volume habituel.

Des conducteurs comme Thomas Spanidis affirment que ce ralentissement brutal de la demande et de certains contrats a rendu de plus en plus difficile le maintien des activités.

Vous ne faites que passer coins de rue après coins de rue sans obtenir de course. Thomas Spanidis, chauffeur de taxi, Co-Op Cabs

Selon lui, c’est la reprise au début 2021 qui déterminera son avenir dans l'industrie. Pourtant, il estime avoir peu d’options viables s'il choisit de poursuivre un autre domaine de travail.

C'est dur , explique-t-il. Je fais ça depuis plus de 33 ans. Qui va m'embaucher?

Prolonger l'âge maximum des véhicules

Le comité exécutif de Toronto a déjà examiné certaines options pour aider l'industrie lors de sa dernière réunion le 30 novembre, mais n'a pas tranché sur l’adoption ou le rejet d’aucune des recommandations.

En plus de la possibilité de suspendre les frais de licence pendant un an, le rapport présentait également des alternatives plus modérées, telles que la réduction des frais de 75 % en 2021 ou l'allongement de l'âge maximum des véhicules autorisés à circuler. Cela permettrait aux chauffeurs de taxi de conduire des véhicules datant de 2013 en 2021.

À en croire le rapport, cette dernière option serait privilégiée, car suspendre les frais de licence pour une industrie spécifique pouvait être perçue comme inéquitable et exposer la ville à des défis juridiques.

Les conseillers impliqués dans le débat ont reconnu les défis auxquels l'industrie des taxis est confrontée et ont exprimé leur volonté de proposer une certaine forme d'aide.

Pour la conseillère municipale Kristyn Wong-Tam, les taxis doivent survivre après la pandémie, car à un moment donné, les personnes travaillant dans les tours du centre-ville seront de retour, les grands événements et conventions seront de retour .

Kristyn Wong-Tam est la conseillère municipale de l'arrondissement Toronto-Centre, qui comprend le quartier Church & Wellesley, plus communément appelé le village gai. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Mme Wong-Tam a également décrit les frais facturés aux exploitants de taxi comme disproportionnellement élevés .

Les restaurants et les bars de Toronto doivent par exemple payer des frais annuels de renouvellement de licence commerciale de 307,80 $. La ville facture 1129,16 $ pour le renouvellement des licences d'entreprise de taxi.

Le président du Comité, Paul Ainslie, a déclaré le 30 novembre dernier que la complexité de la question justifiait un débat approfondi.

Je pense qu'il y a encore un terrain d'entente qui peut être trouvé et je pense que ces négociations peuvent être menées de manière plus avantageuse , avait-il confié.

Abdul Mohamoud, PDG de Co-op Cabs, appelle la ville à renoncer rétroactivement aux frais de 2020 et à les réduire en 2021.