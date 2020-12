Des paniers de denrées remis à 39 familles à faible revenu de l’école Jean-de-Brébeuf

Les besoins sont plus importants qu’à l’habitude dans le quartier de l'école Jean-de-Brébeuf où les familles à faible revenu sont nombreuses.

Une lettre a d’abord été envoyée aux parents pour leur demander s’ils avaient besoin d’un panier de Noël et de vêtements d’hiver pour les enfants, raconte la directrice de l’école, Mylène Mercier. C’est la première fois qu’on sollicite chacune des familles en envoyant une lettre , dit-elle.

Des fois [les parents] nous écrivaient un petit mot derrière [la lettre] pour raconter qu’ils avaient perdu leur emploi, [que] cette année, c’était particulier pour eux leur situation donc on a décidé d’aider tout le monde , souligne la directrice.

Au total, l’initiative de l’école de venir en aide aux familles de ses élèves bénéficiera à 167 personnes.

On a été tellement surpris parce qu’habituellement, ici à l’école, on y va avec les familles qu’on connaît comme étant moins favorisées, et on fait 6 ou 7 paniers de Noël , s’exclame Mme Mercier.

Moins de 15 jours après avoir entendu les besoins criants des familles, 10 000 $ en valeur monétaire ainsi que des denrées, des produits hygiéniques et des vêtements d’hiver ont été amassés.

Cette année, 39 familles recevront un panier de denrées. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté : Elodie Mantha

Il y a eu une mobilisation incroyable des parents de l’école. C’est absolument hallucinant de les voir aller. Mylène Mercier, directrice de l’école Jean-de-Brébeuf

C’est dimanche que plusieurs familles recevront leur panier, un cadeau de la communauté. Mme Mercier assure que la livraison des paniers de denrées se fera dans le respect des mesures sanitaires.

En plus d’une quarantaine de parents, des élèves ont aussi participé en transportant et en triant les dons qui arrivaient à l’école.

Des parents et membres de groupes Facebook ont fait don de 49 habits de neige, 25 paires de bottes et bon nombre de mitaines et tuques.

La communauté s’est aussi impliquée, notamment les résidents du Chartwells Domaine des Trembles qui ont remis 1000 $ à l’école.

L’épicerie Métro Plus Kelly d’Aylmer a aussi contribuer à cet élan de générosité en remettant 14 caisses de denrées non périssables.

Quatorze professeurs ont également complété l'achat de denrées permettant de remplir les paniers.

Avec les informations de Nafi Alibert.