La complicité au cœur du Show du refuge, qui célèbre ses 30 ans ce soir

De nouveau à l’animation du spectacle, Dan Bigras sera entouré cette année de Mélissa Bédard, Brigitte Boisjoli, Lara Fabian, Marie-Nicole Lemieux, Bruno Pelletier, Sans Pression, ainsi que d'un improbable duo composé de Lulu Hughes et Maka Kotto. Les artistes seront accompagnés de 10 choristes et de 9 musiciens et musiciennes.

Le spectacle, qui se tient normalement en direct à la Place des Arts, a cette année été préenregistré au Théâtre Paradoxe, l'automne dernier. En entrevue avec René Homier-Roy, Dan Bigras explique que sans public, il ne pouvait pas utiliser la même recette qu’à l’habitude.

« On a toujours dans la tête, quand on imagine un spectacle de musique : un stage, du monde dessus et la foule qui leur fait face. Il fallait absolument que je casse ce code-là [...], alors je me suis dit : on va faire un show en cercle. »

Ce que le spectacle perd en intensité, d’ordinaire porté par 3000 personnes qui hurlent en même temps , le chanteur affirme qu’il le gagne en complicité, puisque les artistes se regardent dans les yeux.

30 ans, 150 artistes et 7 millions de dollars

Privé des recettes au guichet, le Refuge des Jeunes voit une part substantielle de son financement disparaître et appelle donc le public à faire des dons en ligne, avec le slogan « On compte sur votre absence ». Ceux et celles qui veulent soutenir la mission de l'organisme peuvent se rendre au noshowdurefuge.ca  (Nouvelle fenêtre) pour acheter un billet virtuel.

Depuis maintenant trois décennies, le Refuge des Jeunes vient en aide à de jeunes hommes en difficulté et sans-abri de 17 à 25 ans, à travers diverses initiatives sur le terrain. À ce jour, plus de 150 artistes et groupes se sont produits au Show du Refuge, qui a permis d'amasser 7 millions de dollars pour les jeunes.