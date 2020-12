Des cartes de souhaits aux aînés de Val-d'Or pour le temps des Fêtes

Les cartes ont été amassées en 5 jours seulement, à la suite d'un appel lancé le 6 décembre sur les réseaux par une citoyenne de Val-d'Or.

Karine Theberge s'est inspirée d'une autre initiative à Gatineau et a tout de suite partagé l'idée avec ses amis sur Internet.

Au début, elle tablait sur une centaine de cartes, mais elle a été surprise par l'engouement qu'a suscité sa publication.

Vendredi, les cartes ont été acheminées aux résidences qui seront mises en quarantaine jusqu'au 25 décembre.

Je me suis dit, ce n'est jamais le fun d'être isolé. Karine Theberge

Les personnes âgées sont souvent plus seules que les jeunes familles puis je me suis dit qu'avec la COVID, avec les visites qui sont restreintes et les contacts qu'ils ne peuvent pas trop avoir, j'ai trouvé ça un peu dommage que cette année se soit un peu différent pour puis puis je me suis dit c'est souvent les oubliés fait que je me suis dit on va faire quelque chose pour eux. C'est tout simplement un élan de solidarité, je pense , dit-elle.

2000 cartes pour le Nouvel An

Une autre idée du même genre est également en cours à Val-d'Or.

Dans le cadre du Projet Réconf’OR, les citoyens sont invités à confectionner des cartes de voeux de bonne année pour 2021.

Dans le cadre du Projet Réconf’OR, les citoyens sont invités à confectionner des cartes de voeux de bonne année pour 2021. Photo : Logo Projet Réconf’OR

L'objectif est d'atteindre 2000 cartes destinées aux aînés de la municipalité et dans des lieux publics, explique le conseiller en relation avec le milieu pour la Ville de Val-d'Or, Paul-Antoine Martel.

On sait que l'année 2020 a été assez difficile. La barre n'est pas très haute pour que ça aille mieux en 2021, dit-il. Donc il s'agit tout simplement de souhaiter le meilleur à quelqu'un dont on ignore l'identité.

Et d'ajouter que le but c'est de recueillir 2000 cartes comme ça et de les distribuer un peu partout en ville, notamment dans les résidences pour ainées, auprès de la clientèle de différents organismes communautaires et les cartes en surplus on va les distribuer un peu au hasard pour répandre du bonheur dans les lieux publics ici à Val-d'Or.

Les cartes peuvent être déposées dans un contenant prévu à cet effet dans le hall d'entrée du Complexe culturel Marcel-Monette.

Elles seront distribuées dans la semaine du 4 janvier.