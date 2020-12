Ces artisans, qui remarquent un réel enthousiasme pour leurs produits, y voient une réponse claire aux appels lancés par le premier ministre à la suite du confinement imposé au printemps.

Ils se demandent maintenant si cette tendance est là pour rester, si elle s'enracinera dans les habitudes des consommateurs.

Des oeuvres de Geneviève Rioux de Trois-Pistoles offertes à la Boutique éphémère du Beaulieu commun Photo : page Facebook Beaulieu commun

À Trois-Pistoles, l'initiative Pop-Up de Noël - Décembre entre quatre murs propose des œuvres d’une quinzaine d'artisans à la Boutique éphémère du Beaulieu commun.

Voyant qu’il n’y avait pas de marché de Noël, on a eu l’idée de bonifier la boutique , explique la responsable du site, Gabrielle Rousseau.

Le fait qu’on accepte une personne à la fois en plus des mesures sanitaires, c’est apprécié par les clients , remarque-t-elle. Ils se sentent en sécurité et à date, ça répond bien. Les gens qui viennent nous voir applaudissent quand même beaucoup notre initiative. Ils sont contents de faire des découvertes.

Gabrielle Rousseau croit que plus de gens ont tendance à remettre en question leur manière de consommer avec le passage en zone rouge de plusieurs secteurs. Ils ont moins envie de se présenter dans des lieux publics , dit-elle. Il y en a aussi qui craignent les achats en ligne à cause des délais de la poste .

Comme tous ses collègues artisans et les producteurs locaux qui ont vu leur ventes augmenter avec les changements dans le mode vie des consommateurs, elle souhaite que ces nouvelles nouvelles habitudes perdurent.

Le temps va nous le dire. On peut espérer que quelque chose de permanent s’est installé et que les gens réalisent qu’ils auraient peut-être dû commencer avant. Gabrielle Rousseau, responsable de la Boutique éphémère du Beaulieu commun

Les cartes artisanales de Bobby Valérie Photo : collaboration Gabrielle Rousseau

Parmi les artisans qui offrent leurs créations à la Boutique, Bobby Valérie offre de la papeterie artistique, comme des cartes artisanales.

Elle se dit heureuse de se faire connaître davantage de la population. C’est non seulement une vitrine, dit-elle, mais j’aime l’idée qu’on puisse discuter avec les gens et montrer notre savoir-faire. C’est moins stressant qu’un grand marché de Noël, plus intime et plus chaleureux.

Pour elle comme pour d’autres artisans avec qui elle est en contact, elle dit constater une augmentation des ventes cette année. Beaucoup d’amis qui font les marchés me disent qu’ils sont en rupture de stock, qu’ils ne fournissent pas , indique-t-elle.

Ç’a un effet positif très intéressant. C’est juste dommage que ça prenne une pandémie mondiale pour développer cette sensibilité-là. Bobby Valérie, artiste

Le Petit marché répond aux attentes à Sainte-Anne-des-Monts

À Sainte-Anne-des-Monts, le public répond largement aux attentes de la quinzaine d’artisans qui proposent leurs œuvres au Petit marché, installé dans le local de Biseak.

Le Petit marché de Sainte-Anne-des-Monts est situé dans le local de l'entreprise Biseak. Photo : collaboration Fannie Desmarais

L’instigatrice, Fannie Desmarais, se félicite d’avoir eu cette idée pour compenser l'absence des marchés de Noël de plus grande envergure.

Selon elle, le fait ici a pris de la valeur avec la pandémie.

Ce sont des cadeaux qui ont une valeur différente quand tu sais qui l’a fait. Ça donne une valeur ajoutée quand ça vient d’ici. Fannie Desmarais, illustratrice et responsable du Petit marché

Des oeuvres de Tatsumi, souffleur de verre, de la Maison des verriers de Cap-Chat, au Petit marché Photo : page Facebook Petit marché

Le local est petit et un nombre limité de personnes est accepté à la fois, ce qui permet à la personne qui s’occupe de la caisse de voir tout ce qui se passe et de s’assurer que les mesures sanitaires sont respectées.

Ça se passe vraiment bien. On a un très bon achalandage. Aujourd’hui, on vend des gaufres et il y a une file qui attend dehors , se réjouit-elle.

L'espace est restreint au Petit marché de Sainte-Anne-des-Monts, ce qui fait que le nombre de personnes qui peuvent y accéder en même temps demeure limité. Photo : collaboration Fannie Desmarais

Selon des commentaires recueillis par cette illustratrice, les clients apprécient le fait de fréquenter un marché plus petit. Ils nous disent qu’ils aiment notre formule, qu’ils trouvent ça moins intimidant que les marchés de Noël , rapporte-t-elle. Ils magasinent tranquillement, il n’y a pas de cohue et comme nous sommes ouverts trois fins de semaine, certains prennent le temps de réfléchir à leurs choix et reviennent pour acheter.

Les artisans se relaient pour être de garde . Chacun participe et c’est bien organisé , dit-elle.

Devant cette formule gagnante, d’autres artisans ont souhaité se joindre au groupe. Étant donné l'exiguïté des lieux, ils devront attendre à l’année prochaine puisque le Petit marché va vraisemblablement revenir.