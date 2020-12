La toux de chenil se propage à Edmonton, disent des vétérinaires

Cette maladie respiratoire est relativement douce, mais très contagieuse, explique le Dr Louis Kwantes, un vétérinaire du quartier Sherwood Park.

Il ajoute que la toux de chenil est transmise de façon similaire à la COVID-19. C’est le même principe : des contacts rapprochés avec un animal infecté, des matériaux contaminés ou des gouttelettes respiratoires porteuses du virus.

Le Dr Kwantes recommande donc à ceux dont l’animal de compagnie devient léthargique, a l’air malade ou commence à tousser de consulter un vétérinaire sans tarder.

Origine inconnue

Bien qu’il ne sache pas exactement comment la propagation a commencé, le vétérinaire croit qu’elle coïncide avec l’augmentation du nombre d’adoption d’animaux depuis le début de la pandémie.

Selon lui, il est possible que les chiens adoptés n’aient pas tous été vaccinés. De plus, aller au parc et laisser son chien courir sans laisse est une des rares activités qu’on peut pratiquer, ce qui augmente les risques de contact avec un chien infecté , précise-t-il.

À la Clinique vétérinaire Rutherford, à Edmonton, le Dr Hany Naguib croit que l’augmentation du nombre de cas pourrait également être liée à la météo plus clémente qu’à l’habitude en cette fin d’automne.

Selon lui, les gens en profitent pour être plus souvent à l’extérieur avec leur animal de compagnie, ce qui favorise les contacts.

Garder l’oeil ouvert

Le Dr Naguib suggère donc de rester à l’affût des symptômes. Ça commence par un nez qui coule, des éternuements, puis il y a une toux plus ou moins grave , explique-t-il.

Plusieurs chiens ont tendance à vomir lorsque la bronchite s’installe. D’autres cesseront de s’alimenter et peuvent être atteints d’une faible fièvre.

Ces symptômes peuvent être traités à l’aide de médicaments et d’antibiotiques spécialisés, précise-t-il.

Il existe un vaccin contre la toux de chenil et le Dr Kwantes invite fortement les propriétaires de chiens à le faire administrer à leur animal.

Le vétérinaire souligne toutefois que, comme tous les autres vaccins, il n’est pas parfait et vise plutôt à amoindrir la gravité de la maladie et la fréquence à laquelle un animal l’attrape.

Les deux vétérinaires rappellent également l’importance d’éviter tous les contacts avec d’autres chiens si votre animal est malade.

Avec les informations d’Emily Pasiuk