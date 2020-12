Alfonso Gagliano, ancien ministre fédéral, est mort

Député libéral de 1984 à 2002, Alfonso Gagliano a notamment été ministre du Travail, ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et président de la Commission électorale du Parti libéral du Canada. Il est mort à l'âge de 78 ans, confirme sa fille Imma Gagliano.

Né en Italie en 1942 et arrivé au Québec à l'âge de 16 ans, en 1958, Alfonso Gagliano commence sa carrière politique en 1977, en tant que commissaire d'école, puis devient président de la Commission scolaire Jérôme-Le Royer en 1983.

Il est élu député fédéral de Saint-Léonard-Anjou en 1984, puis député de la nouvelle circonscription de Saint-Léonard en 1988.

Il est réélu pour un troisième mandat lors de la victoire des libéraux de Jean Chrétien en 1993. Il obtient différents rôles au sein de ce gouvernement jusqu'en 2002, dont whip en chef du gouvernement, ministre du Travail et leader adjoint du gouvernement, président de la Commission électorale du Parti libéral du Canada (Québec) et ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

Il démissionne en 2002, peu après la parution d'un article du Globe and Mail rapportant que le gouvernement a payé 550 000 $ à Groupaction Marketing Inc. pour un rapport que personne ne peut retrouver, ce qui deviendra le scandale des commandites. Il devient alors ambassadeur du Canada au Danemark.

Il est démis de ses fonctions le 10 février 2004 par le premier ministre Paul Martin, en raison des spéculations sur sa participation active dans le scandale des commandites alors qu'il était ministre des Travaux publics.

Depuis quelques années, il était propriétaire d'un vignoble au Québec.

Plus de détails suivront.