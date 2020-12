Lancement du Rallye des oiseaux de Noël

Le Rallye des oiseaux de Noël est organisé par QuébecOiseaux et le scientifique en chef du Québec.

L’idée est de permettre aux enfants de s’initier à la science participative en prenant part à un recensement ornithologique.

Les participants sont invités à s’aventurer dans la nature et observer les oiseaux entre le 10 décembre au 10 janvier.

Il est aussi bien possible de faire le rallye près de chez soi, dans leur quartier ou dans un parc.

Les participants doivent prendre en note tous les oiseaux identifiés, qu'ils peuvent voir ou entendre et de retour à la maison, ils consignent leurs observations sur le site Web de l’activité : quebecoiseaux.org/RallyeOiseauxNoel explique la biologiste Marie-Hélène Hachey.

Pourquoi on le fait ? On trouve important que les jeunes découvrent les oiseaux autour d'eux et aussi qu'ils sortent dehors parce qu’avec la pandémie, on a augmenté le temps d'écran autant pour nous-mêmes que les jeunes et on pense qu'une activité comme ça, ça peut leur faire du bien , lance la biologiste.

En plus c'est une initiation à la science participative, qui englobe toutes les activités réalisées par des citoyens ordinaires qui contribuent à récolter des données pour des fins de science et de conservation , explique-t-elle.

Plusieurs espèces d'oiseaux peuvent être observées dans la région comme la mésange à tête noire, le moineau domestique, le merle d'Amérique, le gros-bec errant ou le sizerin flammé.