Pour nous, c’était choquant et incroyable , a lancé Grace Xin à l’émission All In A Day de CBC, jeudi. À la place d’être un désert alimentaire, je dirais que c’est une oasis alimentaire .

Vers la fin du mois de novembre, le Centre de santé communautaire Somerset Ouest a publié une étude sur l’accès alimentaire dans le quartier Centretown Ouest qui comprend notamment le quartier chinois et la Petite Italie.

Selon le rapport, la fermeture de l’épicerie Loeb sur la rue Booth en 2006 a laissé un vide qui n’a jamais été entièrement comblé.

Le rapport indique que l’accès à la nourriture est particulièrement difficile pour les résidents à faible revenu qui doivent faire de longs trajets, parfois en autobus, pour se rendre à l’épicerie.

Certains auraient aussi recours à des dépanneurs qui ont tendance à être plus chers, qui ont une qualité et une sélection inférieures et qui sont moins susceptibles d’offrir des choix alimentaires culturellement appropriés .

L’étude propose d’abord d’instaurer des kiosques alimentaires à court terme. Pour le long terme, elle propose plutôt un magasin d’alimentation communautaire.

Cela permettrait entre autres d’offrir à la population des produits et plats abordables et adaptés à la culture, en plus d’améliorer l’accès pour les résidents.

Mme Xin estime que le rapport ignore de nombreuses offres disponibles dans des épiceries familiales du quartier, sans parler des options de plats pour emporter qu’offrent certains restaurants.

Je trouve que la conclusion est très décourageante pour les petites entreprises du quartier chinois qui travaillent dur et font de leur mieux pour survivre à la pandémie , s'est désolé la directrice générale.

Les entrepreneurs locaux seront consultés

La directrice générale du Centre de santé communautaire Somerset Ouest, Naini Cloutier, a indiqué à l’émission All In A Day que l’étude est incomplète, les chercheurs n’ayant pas encore discuté directement avec les entreprises locales.

Naini Cloutier est directrice générale du Centre de santé communautaire de Somerset Ouest (archives). Photo : Radio-Canada

Elle explique que le terme désert alimentaire était celui utilisé par des membres de la communauté.

Nous avons examiné ce que la communauté disait et le besoin a été identifié. Mais je fais absolument écho à ce que Grace [Xin] dit, qu’il y a des entreprises locales qui essaient de combler ce vide et qui constituent une partie importante de la solution , a-t-elle souligné.

Selon Mme Xin, le rapport n’aurait tout de même pas dû tirer de conclusion sur le manque d’options alimentaires dans le secteur.

La prochaine étape consistera à examiner la force de notre communauté et à voir comment nous pouvons bâtir collectivement le quartier chinois , a indiqué Mme Cloutier

Avec les informations de CBC.