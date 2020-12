COVID-19 : Trois défis à surmonter pour lancer la vaccination en Estrie

Même si des doses sont réservées pour la région et seront bientôt acheminées sur notre territoire, d'importants défis logistiques sont imposés par ce vaccin qui a été approuvé par Santé Canada le 9 décembre.

1 - La température de - 80 degrés à maintenir

Le vaccin utilisant la technologie de l'ARN implique d'être conservé à une température de -60 à -80 degrés Celsius. Chaque région disposera d'un congélateur permettant d'entreposer les vaccins à cette très basse température, souligne le directeur de la santé publique en Estrie.

On ne peut pas aller n'importe où avec le vaccin, ça prend un super congélateur. Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie

Alain Poirier rappelle que le tour de force technologique effectué par Pfizer dans la conception de ce vaccin lui confère toutefois une certaine fragilité.

Corona veut dire couronne. Le petit pic de la couronne, c'est ce matériel génétique qu'on a dans le vaccin et qui va permettre à notre corps de réagir et de produire des cellules immunitaires, explique Alain Poirier. On reçoit juste un petit bout du matériel génétique et à cause de ça, le vaccin est fragile et il doit être congelé. Toute cette mécanique-là est compliquée.

La santé publique tente alors de déterminer quel est l'emplacement le plus stratégique pour installer ce précieux congélateur qui desservira l'ensemble de la région. Par ailleurs, avant d'être administré, le vaccin doit être décongelé. Il peut être gardé à une température comprise en 2 et 5 degrés Celsius pendant cinq jours.

2 - Le déplacement limité des vaccins

Malgré la possibilité de conserver le vaccin quelques jours à une température moins élevée, l'entreprise Pfizer demande au Canada de ne pas déplacer les boîtes qui contiennent des centaines de vaccins une fois arrivées à destination.

Selon Alain Poirier, l'entreprise s'inquiète de préserver la stabilité de ce vaccin. Toutefois, cette consigne de sécurité vient imposer tout un défi pour vacciner la clientèle prioritaire pour recevoir ce vaccin : les résidents des CHSLD.

Dans les CHSLD, on ne peut pas sortir les gens pour aller les vacciner ailleurs. Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie

Alain Poirier anticipe toutefois que cette consigne puisse être appelée à changer.

Toute la planète est en train de discuter avec Pfizer, ce qui fait qu'ils sont en train de faire des tests. Vendredi on a eu des résultats aux États-Unis qui démontrent que le vaccin reste stable en déplacement , assure Alain Poirier.

3 - Des boîtes de plus de 900 vaccins

Entre le 21 décembre et le 4 janvier, un total de 57 000 doses devraient être reçues au Québec, toutefois l'entreprise Pfizer-BioNtech emballera ces vaccins dans des boîtes qui comprennent 975 doses.

L'entreprise demande également aux autorités de la santé de ne pas diviser le contenu de ces boîtes. Dans une région qui compte 25 CHSLD répartis sur le territoire, le défi d'acheminer les doses dans tous ces milieux de vie est immense.

On ne veut pas perdre de doses, on veut qu'elles se rendent jusque dans les bras des gens qui en ont besoin. Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie

On amène le congélateur dans un CHSLD et tout le monde est vite vacciné et ensuite on ne peut plus bouger. Il va nous rester des centaines de doses , décrit Alain Poirier.

À titre d'exemple, le CHSLD Villa-Bonheur de Granby accueille 97 résidents, soit bien loin des 975 doses comprises dans chaque boîte fournies par l'entreprise.

Encore une fois, Alain Poirier estime que cette façon de faire pourrait évoluer. Partout sur la planète, Pfizer se fait demander d'avoir des boîtes plus petites , assure-t-il.

Avec les données qui évoluent d'heure en heure, Alain Poirier affirme que la santé publique en Estrie doit constamment imaginer de nouveaux scénarios, mais que l'option la plus efficace sera rapidement mise en oeuvre.