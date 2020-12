Des maires de la région de York ont tout tenté pour éviter le confinement

Des maires de la région de York affirment avoir essayé de convaincre la province de rester en zone rouge et d’éviter le confinement maximal.

Ces responsables expliquent respecter la décision de la province de placer la région en zone grise - le code de couleur pour le confinement maximal - dès lundi. Cependant ils disent avoir proposé des alternatives afin de maintenir la région en zone rouge.

Selon eux, les gouvernements devront peut-être adopter une approche différente afin de s’assurer que les petites entreprises ne soient pas injustement affectées par les règles sanitaires.

Le maire de Vaughan, Maurizio Bevilacqua, affirme que la région a présenté un excellent dossier à la province sur les raisons pour lesquelles ils devraient rester en zone rouge.

M. Bevilacqua a déclaré à CBC News que des documents de projection créés par le médecin hygiéniste de la région démontrent que York en faisait déjà suffisamment pour éviter le confinement. Cependant, il dit que la province a fait sa propre analyse et qu'il respecte la décision annoncée vendredi.

En fin de compte, nous devons consolider tout ce que nous avons appris de la première et de la deuxième vague. Nous devons faire mieux , dit-il.

Cependant les gens sont fatigués des fermetures, ouvertures, fermetures répétées. Les gens veulent plus de certitude , selon lui.

M. Bevilacqua ajoute que les entreprises et les particuliers auront besoin d'une aide financière plus importante que celle qui leur est fournie présentement si la région reste en zone grise longtemps. Il affirme aussi s’inquiéter de la santé mentale de ses concitoyens.

La région de York a rapporté 185 nouveaux cas de COVID-19 vendredi.

Les hôpitaux débordent, selon des médecins

Un professionnel de la santé de la région de York, Dr Steven Flindall, a écrit sur Twitter que le service des urgences où il travaille est chaotique , que les patients des soins intensifs arrivent en masse et que le confinement arrive peut-être trop tard.

De son côté, Dre Valérie Sales, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital de Markham Stouffville, a expliqué à CBC News que la région de York a un nombre de cas très élevé et que les hôpitaux sont débordés.

N'oubliez pas non plus que les personnes âgées ne sont pas les seules à être hospitalisées. Nous avons beaucoup de personnes qui ont la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine et même la vingtaine , a-t-elle déclaré.

Le Dr Karim Kurji, médecin hygiéniste de la région de York, ne pense pas que le confinement permettra de maîtriser le nombre de nouveaux cas quotidiens.

J'espérais rester en zone rouge [...] qui est un degré élevé d'application des règles avec des contrôles et une bonne gestion de l'épidémie , selon lui.

Il ajoute que les effets néfastes liés aux problèmes de santé mentale et d'isolement social en plus des préjudices causés aux petites entreprises sont une vive source d'inquiétude pour lui.

Cibler les rassemblements privés

Le maire de Markham, Frank Scarpitti, a lui aussi déclaré qu'il avait proposé des alternatives à la province pour éviter le confinement.

M. Scarpitti affirme qu’il aurait préféré que les magasins à grande surface soient limités à la collecte en bordure de trottoir uniquement, tout en permettant aux petites entreprises de rester ouvertes sous certaines conditions.

Il s'agit d'orienter les mesures dans la bonne direction , a-t-il déclaré, ajoutant que si la majeure partie de la propagation provient des contacts familiaux, les petites entreprises ne devraient pas être punies.

Lorsque 50 % des cas sont dus à des contacts étroits, la dernière chose que je souhaite, c'est que les habitants de la région de York aient un faux espoir que ce confinement soit la solution , a-t-il déclaré. Selon M. Scarpitti, la limitation des rassemblements sociaux devrait être la cible principale.

Toute la région en confinement

Vendredi, l'Ontario a annoncé que les régions de York et de Windsor-Essex devront respecter des règles sanitaires strictes dès lundi matin afin de contrôler la propagation des cas de COVID-19.

Trois semaines plus tôt, c’étaient les régions de Peel et de Toronto qui subissaient le même sort. Le nombre de cas de COVID-19 dans ces régions continue de grimper depuis.

Le Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, a déclaré vendredi que les régions de York et de Windsor allaient dans la mauvaise direction et que des mesures supplémentaires étaient nécessaires.

Seuls les commerces essentiels comme les supermarchés et les pharmacies peuvent rester ouverts à 50 % de leur capacité. Les restaurants peuvent vendre des plats à emporter ou à la commande au volant.