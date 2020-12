Les Canadiens veulent acheter local, mais à prix compétitif, selon un sondage

Il s’agit des conclusions d’un sondage du Conseil canadien du commerce de détail publié jeudi qui a été exécuté au début d’octobre par la firme de sondages Léger.

90 % des répondants disent vouloir acheter des produits fabriqués ici, mais les Canadiens vont acheter le produit importé au lieu du produit canadien s'il y a une variance qui dépasse 5 % , selon Marc Fortin, président du Conseil canadien du commerce de détail au Québec.

Aussi, les Canadiens seront un peu plus parcimonieux cette année vis-à-vis les précédentes. Les consommateurs comptent dépenser en moyenne 693 $ pour les Fêtes en 2020. Ce chiffre s’élevait à 792 $ l'année dernière.

Les cadeaux au pied du sapin ne seront pas tout à fait les mêmes non plus. Les vêtements et les chaussures sont délaissés au profit des meubles, de l'électronique et des articles de décoration.

L'effet du cocooning est très présent, donc on veut être bien à la maison, on veut redécorer, on veut rénover, on veut agrandir notre espace de cour , explique M. Fortin.

Le sondage a été mené en ligne par la firme Léger avec un échantillon de 2521 et un échantillon national représentatif d'hommes et de femmes de 18 ans et plus. Réalisé du 2 au 11 octobre 2020, le sondage a été réalisé en anglais et en français. Il s’agit d’un échantillon non probabiliste.

Avec les informations de Jean-Loup Doudard