La loi 72 reçoit un accueil mitigé en Outaouais

L’Assemblée nationale a adopté vendredi, tout juste avant la fin des travaux parlementaires, une nouvelle loi qui permet dès maintenant aux microbrasseries artisanales du Québec de vendre leurs produits dans les restaurants, mais aussi dans les épiceries.

La nouvelle a été très bien accueillie par l'Association des microbrasseries du Québec qui souhaitait voir une mesure comme celle-ci adoptée avant le temps des Fêtes comme les derniers mois ont été difficiles.

Il ne s'agit toutefois pas de la seule mesure s'appliquant aux microbrasseries. En effet, des modifications quant aux droits accordés par les différents types de permis ont été incluses.

Chez les Brasseurs du temps, on soutient que cela vient changer la donne pour les microbrasseries de la région qui détiennent toutes un permis industriel.

Dominique Gosselin qui y est maître brasseur indique que le fait de posséder tous les avantages du permis industriel en payant le prix du permis artisanal pourrait être avantageux.

Dominique Gosselin est maitre brasseur chez les Brasseurs du temps Photo : Radio-Canada

Si comme nous, on fait une autodistribution, on aurait probablement avantage à payer 400 $ de permis par année pour la production artisanale versus 4 000 $ qu’on paye actuellement pour le permis industriel , fait-il valoir.

Il croit d’ailleurs qu’il ne sera pas le seul à se poser la question dans la région.

Bien au-delà du permis dix fois moins cher, M. Gosselin estime qu’il y a d’autres avantages à se munir d’un permis artisanal, notamment en ce qui concerne la chaîne de production.

Si tu peux servir directement ta bière en fût d’une cuve, il y a des étapes que tu peux éliminer , ajoute-t-il. Il y a des restrictions au niveau des contrôles de qualité qui sont diminuées en artisanal.

Visiblement il y aurait probablement quelques avantages pour un petit producteur comme moi pour retomber en artisanal à ce moment-là. Dominique Gosselin, maitre brasseur, les Brasseurs du temps

M. Gosselin attend toutefois de voir le projet final avant de prendre une décision quant à son permis.

Du côté de la Brasserie du Bas-Canada, on se dit heureux de la nouvelle, particulièrement pour les collègues brasseurs détenteurs de permis artisanaux et les restaurateurs . On déplore toutefois la désuétude de la loi dans ce domaine.

Il reste beaucoup de chemin à faire pour moderniser le cadre législatif et réglementaire sur la production et vente d’alcool au Québec. Déclaration écrite de la Brasserie du Bas-Canada

C’est malheureux d’avoir eu besoin d’une pandémie et des entreprises au bord de la faillite pour obtenir de si petites modifications à la loi , ajoute-t-on.

Avec les informations de Christian Milette