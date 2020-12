Quelque 200 visons meurent dans une ferme touchée par la COVID-19

Dans une déclaration écrite samedi, le ministère précise que la source de l'infection est inconnue pour le moment, mais que le Centre national des maladies animales exotiques de Winnipeg a confirmé plus tôt cette semaine que cinq prélèvements de vison ont été infectés par le virus.

Le taux de mortalité des visons a cependant ralenti, dit le ministère.

L'éclosion est limitée à une ferme, qui, selon le ministère, ne peut pas être nommée pour des raisons de sécurité publique. La ferme élève environ 15 000 visons, mais la plupart ne semblent pas présenter de symptômes.

Les visons sont des animaux ressemblant à des furets qui sont élevés dans le monde entier pour leur fourrure. Il y a environ 60 fermes de visons à travers le pays, selon le Conseil canadien de la fourrure.

En novembre, le gouvernement danois a ordonné l'abattage de tous les visons d'élevage du pays, après avoir découvert que 12 personnes avaient été infectées par une souche mutée unique du coronavirus à l'origine de la COVID-19, qui est passé des humains aux visons, puis de nouveau aux humains.

Si les visons sont infectés, il est possible que le virus mute au sein de la population de visons, ce qui a été vu ailleurs. Le ministère indique que des échantillons sont en cours de test pour déterminer le séquençage du génome et la souche du virus, et les résultats sont attendus cette semaine.

D'après ce que l'on sait à l'heure actuelle, le ministère dit qu'il serait prématuré d'ordonner l'abattage des visons en Colombie-Britannique.

L’éclosion a renouvelé les appels des militants des droits des animaux à mettre fin au commerce des fourrures au Canada.

L'Organisation mondiale de la santé a jusqu'à présent identifié six pays qui avaient signalé le SRAS-CoV-2 chez des visons d'élevage : le Danemark, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède, l'Italie et les États-Unis.